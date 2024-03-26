Вилетіли на гелікоптері: стало відомо, куди Кейт Міддлтон із сім'єю втекла з палацу

Кейт Міддлтон вирішила взяти паузу і бути подалі від публічності.

https://glavred.net/stars/vyleteli-na-vertolete-keyt-middlton-s-semey-sbezhala-iz-dvorca-10553081.html Посилання скопійоване

Кейт Міддлтон з дітьми / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Принц Вільям і Кейт Міддлтон втекли у свій заміський будинок.

Як повідомляє видання Page Six, принц і принцеса Уельські та їх троє дітей прилетіли на гелікоптері з котеджу Аделаїда у Віндзорі в Анмер-хол у Норфолку.

За даними видання, сім'я проведе великодні шкільні канікули для дітей у маєтку Сандрінгем Естейт після того, як стало відомо про те, що цього року вони пропустять святкову церковну службу в каплиці Святого Георгія.

відео дня

Там вони влаштують своє власне приватне свято, оскільки 42-річна Міддлтон продовжує одужувати.

Минулої п'ятниці принцеса повідомила, що у неї діагностували рак після операції на черевній порожнині в січні.

Хто така Кейт Міддлтон Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї. До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Тому моя медична команда порадила мені пройти курс профілактичної хіміотерапії, і зараз я перебуваю на ранній стадії цього лікування", - сказала вона у відео, опублікованому в соціальних мережах.

Нагадаємо, перша леді України Олена Зеленська підтримала принцесу Кейт Міддлтон у важкий для королівської сім'ї час.

А також Шеннен Доерті, яка страждає від четвертої стадії раку грудей, звернулася до принцеси Кейт Міддлтон, у якої нещодавно теж знайшли онкологічну хворобу.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред