В'ячеслав Узєлков матом визвірився на Славу Дьоміна через "чорнуху"

Боксер Узєлков вельми прямолінійно відгукнувся про популярного ведучого.

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В'ячеслав Узєлков обматюкав Славу Дьоміна - що сталося / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkov_official, instagram.com/slavademin_official

Український боксер і фітнес-тренер В'ячеслав Узєлков часом потрапляє у світські хроніки через свої гучні висловлювання. Він без сорому критикує тих, хто йому не догодив, водночас не сильно роздумуючи над добором цензурних виразів.

Так, нещодавно у своєму блозі в Instagram спортсмен опублікував скріншот статті одного популярного українського медіаресурсу про Славу Дьоміна: ведучий розповідав про дивну тягу своєї мами, з якою він посварився і не спілкується довгі роки, до "русского мира". Узелков побачив у цьому злу іронію - мовляв, Дьомін намагається дізнатися таємниці всіх навколо, хоча сам багато чого приховує від суспільства.

Свою думку про ведучого боксер висловив нецензурно: "Слава Дьомін [неценз.], [неценз.], котрий шукає на всіх чорнуху, а сам замурзаний". При цьому В'ячеслав Узєлков не став уточнювати, чим саме його так сильно розлютив шоумен.

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Ймовірно, йому на очі потрапило нещодавнє інтерв'ю, яке Слава Дьомін проводив із колишнім партнером Узєлкова по зйомках. Тоді з'ясувалося, що на майданчику спортсмен справив неприємне враження і проявляв агресію до своїх колег і до членів знімальної групи.

До слова, пізніше боксер лайку на адресу ведучого зі своєї сторінки видалив.

В'ячеслав Узєлков обматюкав Славу Дьоміна - що сталося / instagram.com/uzelkov_official

Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

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