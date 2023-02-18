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"Ви бачили, що він витворив в ефірі?": Басков вляпався в скандал на росТБ

18 лютого 2023, 12:38
Росіяни обурені поведінкою Миколи Баскова. Вони вимагають вигнати його з ефіру.
Микола Басков
Микола Басков / скріншот YouTube

Одіозний російський співак Микола Басков, який нещодавно переніс операцію, влип у скандал на росТБ.

Через деякий час він з'явився в ефірі, але росіяни швидко перестали його підтримувати і почали критикувати, пишуть росСМИ.

Публіці не подобається те, як він виглядає на ТБ, а деякі глядачі називають поведінку Баскова недоречним.

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У соціальних мережах з'явилося все більше негативних коментарів про шоу і його ведучих, а також про учасників журі. Росіяни також вимагають, щоб у програмі виконувалися тільки російські пісні, а не Іноземні хіти.

"Басков який мерзенний, веде огидно"," та приберіть вже Баскова, набрид", " Фу, ви бачили взагалі, що витворив Басков в ефірі?",- писали незадоволені користувачі Мережі.

Нагадаємо, одіозний російський співак Микола Басков порвав зв'язки і пережив серйозну операцію. Він вважав за краще не говорити про свій стан, але все-таки вирішив прокоментувати свій розпухлий вигляд.

Також повідомлялося, що у Росії співака довелося виводити на сцену, оскільки йому було важко пересуватися самостійно, пишуть росЗМІ.

"Баскова вели під руки. Одну ногу він підволікав. Кожен крок давався йому важко", - розповів очевидець.

Баскова поставили в центр залу, а виступаючи, він не рухався з місця. Співав він під фонограму.

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Автор: Сергій Кущ
Микола Басков новини шоу бізнесу
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