Всі дурні, один він Харатьян: актор-путініст відправляє єдиного сина на фронт гарматним м'ясом

Дмитро Харатьян готовий відправити єдиного сина на фронт / Facebook Дмитра Харатьяна

Шанувальник "русского мира", Путіна і війни в Україні Дмитро Харатьян скаржився на русофобію, від якої нібито страждає його старша донька в Європі. У той же час він вважає цілком нормальним відправляти на фронт єдиного сина, у якого, до речі, "білий квиток" через проблеми із зором.

Старий гардемарин в недавньому інтерв'ю розповів, що його син Іван готовий піти на війну. Мовляв, це його рішення, а не пресинг з боку "правильного державника" батька.

Проте йти добровольцем ніхто не поспішає - і Харатьян, і його син сміливці "заднім числом". Актор пригадав, що 40 років тому служив в армії, і спадкоємця посилає туди ж, але, як в анекдоті, є нюанс. Без повістки ніхто нікуди не йде.

"Моєму синові 24 роки. Він не служив. У нього проблеми із зором, у нього стаття є, у військовому квитку написано. Але у воєнний час він призовний, але поки не отримав повістку. Якщо отримає - піде. А що? Справа навіть не в татові, і не в тому, що я такий правильний державник. Справа в ньому самому, я його знаю, і ми з ним говорили на ці теми. Він піде, звичайно. Якщо буде необхідність", - каже Харатьян.

Нагадаємо раніше стало відомо, що російський актор Дмитро Харатьян заробляє на розпалюванні ненависті співгромадян до українського народу.

За інформацією журналістів проекту" Гроші", за участь у пропагандистських концертах "Zа Росію", які проходили на площах російських міст, Харатьян отримав близько 2 мільйони рублів.

Пізніше він у тимчасово окупованому Макіївці він дав концерт перед медиками і бойовиками групи "ДНР".

Актор співав військові пісні і пісні з кінофільмів ("Катюша" або "Дороги любові" з "Гардемарини, вперед!")

Інші новини: