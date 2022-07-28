"Лікарі кажуть, що це доля": з'явилися несподівані деталі смерті Юрія Шатунова

Юрій Шатунов / instagram.com/yuriy_shatunov/

Співак Юрій Шатунов, який пішов з життя від гострої серцевої недостатності, не скаржився на здоров'я перед смертю, але за день до трагедії пережив мікроінфаркт.

Як розповів концертний директор соліста "ласкавого травня" в коментарі російським ЗМІ, все сталося раптово. Симптомів ніяких у Шатунова не було, скарг теж.

"Юра хворів на бронхіт у легкій формі. Тому у нього з'явилася слабкість. Ми списували це на хворобу і на те, що він довго перебував у турі. Юра був під наглядом лікарів. Я знаходився поруч з ним 24 години на добу. Запитував " " Юра, щось болить? Ти скажи. Давай, може, ще перевіримося?". Відповідь у нього був один: "тобі треба, ти і перевіряйся. А я допрацюю і додому". Хочу додому. Хоч би з лікарів хто сказав, хоч би хто натякнув, що потрібно серце перевірити ... ніхто!",- розповів Кудряшов.

Також він зазначив, що у Шатунова був мікроінфаркт напередодні смерті, але на погане самопочуття він не скаржився.

читайте такожРосіяни влаштували вакханалію на могилі Шатунова: кидаються на хрест і танцюють"Все, мабуть, пройшло в прихованій формі. Лікарі кажуть, що це доля. Зараз багато, чого говорять. Нісенітниці несуть, що були наркотики. Він взагалі ніколи їх в житті не вживав. Розтин зробили - у мене є всі результати. Якби було щось не так, нам би ніхто не дозволив його ховати", - додав Кудряшов.

Нагадаємо, про смерть співака стало відомо вранці, 23 червня. Концертний директор виконавця Аркадій Кудряшов повідомив, що причиною раптової смерті артиста став обширний інфаркт, який спровокувала відірвалася бляшка в серці.

Пізніше з'ясувалося, що Шатунов вживав спиртне за кілька годин до трагедії. Кудряшов розповів, що вони вечеряли разом - їли раків, пили пиво, як раптом йому стало погано.

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