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Оце красунчик: названо найпривабливішого артиста України

Анна Підгорна
3 березня 2024, 14:18
Безумовним лідером у серденьках українок виявився популярний український актор.
Олексій Гнатковський
Олексій Гнатковський - найсексуальніший український артист / колаж: Главред, фото: instagram.com/oleksiygnatkovskiy

Український актор і зірка фільму "Довбуш" Олексій Гнатковський отримав визнання прихильниць у вельми незвичайному форматі. Його було названо найсексуальнішим артистом України за версією щорічної премії "Золотий ліфон".

Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці премії у Facebook. "Івана Довбуша вигадали тільки для того, щоби ми дізналися, який фантастичний цей Олексій Гнатковський. Він нам імпонує у гніві. Коли злиться на російськомовних, коли свариться на глядачів, які не вимикають телефон чи базікають під час вистави. Від нього віє силою, сталлю і хочеться слухати та дивитися в очі.Очі — окремий світ, безмежні до шаленства. Голос — оксамитовий. Харизма — належного розміру. Ой, чи правильно — масштабу. Акторська гра, що заворожує і закохує. Свідомість і відповідальність. Великий талант імпровізації, винахідливість, гострий розум. І почуття гумору — бо без цього секс-символом не станеш. Ну й красунчик, нівроку", - пишуть засновники "Золотого ліфону".

Голосування за звання "найсексуальнішого" відбувається без журі - свого фаворита український народ обирає самостійно. Кожен може поділитися своїм топ-10 у коментарях, і піднести улюбленця на вершину Олімпу. Цього року голосування тривало з 22 листопада по 28 січня.

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Вже на початку лютого почали з'являтися перші результати, але ім'я абсолютного переможця розкрили лише нещодавно. Разом із Гнатковським найсексуальнішими було визнано - письменника і воїна Артема Чеха (друге місце), лідера гурту Kozak System Івана Леньо (третє місце), письменника і лідера гурту Жадан і Собаки Сергія Жадана та поета і воїна Артема Полежаку.

Гнатковський
Олексій Гнатковський - найсексуальніший український артист / facebook.com/zolotyylifon

Хто такий Олексій Гнатковський?

Олексій Гнатковський - український актор кіно і театру. З 2004 року служить в Івано-Франківському національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка. Заслужений артист України (2014). Найбільш відомий завдяки ролі у фільмі "Довбуш" (2023). У 2023 році став диктором Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності.

Раніше український співак Віталій Козловський, якого мобілізували на початку літа 2023 року, заінтригував змінами в житті. З початком служби в ЗСУ він рідко виходить на зв'язок із шанувальниками.

Також стало відомо, що популярна українська акторка Ксенія Мішина стала жертвою шахраїв і втратила кругленьку суму. Про це сама артистка розповіла у своєму блозі.

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