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Вокаліст гурту Pentatonix зіграв весілля зі своїм коханим

Анна Підгорна
11 липня 2023, 02:40
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Після 6 років стосунків Скотт Хоїнг нарешті отримав церемонію своєї мрії.
Скотт Хойінг з чоловіком
Скотт Хоїнг та Марк Маніо одружилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/scotthoying

Один з лідируючих вокалістів а-капела гурту Pentatonix Скотт Хоїнг одружився зі своїм бойфрендом, моделлю Марком Маніо. Таємна церемонія в колі близьких відбулася в Санта-Барбарі, Каліфорнія, розповідає видання People.

Триразовий володар премії Греммі зустрічався зі своїм майбутнім чоловіком з 2017 року. У квітні 2022 року Хоїнг під час спільного відпочинку з Маніо на Багамах зробив йому пропозицію руки і серця.

Весілля музиканта і моделі відбулося 7 липня. Оформлення було в білий тонах, обидва наречених на церемонії були одягнені в білі костюми. Вела весілля співачка Крістіна Перрі. До слова, Марк взяв прізвище Скотта.

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"Я відчуваю, що весь наш життєвий досвід і наші вибори, злети і падіння привели нас один до одного, і це той момент, коли люди, яких ми любимо найбільше, бачать, як ми робимо дійсно важливий крок", - розповів про своє весілля Скотт Хоїнг.

Раніше Андрій Хветкевич, фотограф, дайвер і учасник романтичного реаліті-шоу Холостячка зі Златою Огнєвіч, після весілля з бойфрендом Феліпе заявив, що готується стати батьком.

Також Надя Дорофєєва опинилася в пікантному становищі, коли її та Мішу Кацуріна, її нинішнього коханого, застали в ЦНАПі після чуток про те, що пара зв'язала себе узами шлюбу.

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