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Вінницька назвала росіян, які проявили людяність під час війни

Олена Кюпелі
24 липня 2024, 00:15
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Альона Вінницька поділилася своїм маленьким секретом.
Альона Вінницька розповіла про своє ставлення до росіян
Альона Вінницька розповіла про своє ставлення до росіян / Колаж Главред, фото скріншот

Колишня учасниця першого складу українського гурту ВІА Гра Альона Вінницька в інтерв'ю Славі Дьоміну розповіла, хто з росіян здивував її після початку повномасштабної війни РФ. Вона зазначила, що зараз ні з ким із жителів країни-агресора не спілкується.

В інтерв'ю в програмі Слава+, Вінницька поділилася, що все ще дивиться російський контент на політичну тематику, а Аллі Пугачовій і Максиму Галкіну готова навіть подякувати.

"Так. Подякувала б і Аллі Борисівні. Ці люди просто показали неймовірну людяність", - коротко заявила вона.

відео дня

Хто така Альона Вінницька?

Альона Вінницька - українська співачка, композиторка, авторка пісень і телеведуча. Колишня учасниця гурту "ВІА Гра" (2000-2003). Ведуча програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".
У 2014 році взяла участь у зйомці для благодійного календаря "Щирі", присвяченого українському національному костюму та його популяризації. Усі кошти від реалізації календаря було передано на допомогу пораненим бійцям АТО до Київського військового госпіталю та центру волонтерства Українського католицького університету "Волонтерська Сотня".

Вона також додала, що ні з ким не спілкується з РФ.

"Якщо чесно, немає з ким. У 22-му році останнє спілкування було. Якщо можна, я не буду називати, просто для безпеки цієї людини. Одна з дівчаток (із ВІА Гри - авт.) і це в нас було спілкування", - сказала вона.

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Альона Вінницька новини шоу бізнесу
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