"І в радості, і в горі": ведуча Валентина Хамайко офіційно вийшла заміж

Українська відома ведуча Валентина Хамайко та бізнесмен Андрій Оністрат офіційно зареєстрували свій шлюб. Зазначимо, вони вже 18 років є сім'єю.
На своїй сторінці в Instagram Валентина опублікувала фото з весілля і зазначила, що вони з чоловіком вже давно повінчалася, а ось розписалися тільки вчора.
"18 років спільного життя разом з Андрієм. Ми вже дізналися, що таке жити і в радості, і в горі, навчилися сваритися і миритися, народили чотирьох дітей. Встигли повінчатися, але не розписувалися. Учора надолужили і це. А вже сьогодні Андрій знову їде у відрядження, збирає форму, зброю і їде. На скільки - до кінця невідомо, як завжди, два-три тижні за кілька останніх днів перетворилися на два-три місяці. Завжди страшенно нервую. Але поки ще дозволю собі насолодитися вчорашнім днем", - написала Хамайко.
Хто така Валентина Хамайко?
Валентина Хамайко - ведуча каналу 1+1 Україна, проєкту "Хоробрі серця" з Ахтемом Сеітаблаєвим і ранкового проєкту "Сніданок з 1+1". Менторка проєкту "Гай дитячих снів". Лекторка 1+1 Media School, кураторка курсу "Ведучий" для дітей.
Майстриня кулінарної та кондитерської справи - авторка кулінарної книги-бестселера "Солодка неділя". Бізнесвумен, співзасновниця бренду одягу TAIYŌ. Підтримує благодійні справи та ініціативи.
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