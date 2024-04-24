У США померла популярна російська блогерка

Російські ЗМІ повідомляють про смерть блогерки Олени Міро.

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Олена Міро загинула в ДТП / Колаж Главред, фото Стархіт

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють про те, що в США померла популярна блогерка Олена Міро, яка робила скандальні публікації щодо зірок російського шоу-бізнесу.

За інформацією News.ru, низка Telegram-каналів написала, що Міро потрапила в автокатастрофу і впала в кому в США, де жила останнім часом. Нещодавно вона померла. За словами джерела, на яке посилається Telegram-канал Адмін-Аншлак, мати Олени їздила в Штати на похорон, а батько відмовився, сказавши, що "карма її наздогнала, сама винна".

Хто така Олена Міро Олена Міро - письменниця, сценаристка, блогерка ЖЖ. Народилася 24 червня 1981 року в місті Старий Оскол Бєлгородської області. Закінчила Воронезький державний університет, отримавши спеціальність перекладач. відео дня

Міро не раз потрапляла в скандали через свої публікації щодо відомих росіян. Один з останніх її постів був про Юлію Висоцьку. Журналістка захоплювалася фігурою актриси, яка заради цього дотримується суворої дієти і займається спортом.

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Нагадаємо, раніше путіністка Лєра Кудрявцева, яка всіляко підтримує жорстокий військовий напад терористичної Росії на мирну Україну, розповіла про трагедію у своїй родині.

Раніше також переможниця шоу "Холостяк", блогерка, колишня дружина телеведучого Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла, чим закінчилася її резонансна "лакшері" ДТП.

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