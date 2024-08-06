"Вже четвертий набряк Квінке": зірка "Дизель Шоу" загриміла в лікарню

Яна Глущенко опинилася під крапельницями після важкого нападу.

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Яна Глущенко новини - Яна Глущенко потрапила до лікарні з набряком Квінке / колаж: Главред, фото: instagram.com/yamo4ka

Українська артистка проєкту "Дизель Шоу" Яна Глущенко провела не найприємніший вечір у лікарні. Про це акторка розповіла у своєму блозі в Instagram.

Напередодні госпіталізації Глущенко поласувала морепродуктами, що зі свого боку призвело до гострої алергічної реакції - набряку Квінке, який може навіть перекривати дихальні шляхи. Напад повторювався цілих чотири рази.

Комедіантка зізналася: про свою алергію на рибу і креветки знала, але все ж пішла на ризик. У лікарні її стан стабілізували крапельницею.

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"А як ви проводите вечір? У мене, наприклад, вже четвертий набряк Квінке. 38 рочків, а щось мізків не додалося. У мене алергія на креветки, мені їх категорично не можна, але я якось визначила, що їх мені можна 5 штук. Так вчора і сталося, тільки ще додалася одна сушена рибка... І вуаля! Після крапельниці вже краще, але набряк буде ще днів 5. Тому хожу ці дні хом'яком, і більше ніяких креветок з рибою", - каже Яна Глущенко.

Яна Глущенко новини - Яна Глущенко потрапила до лікарні з набряком Квінке / колаж: Главред, фото: instagram.com/yamo4ka

Що таке Дизель-шоу? Дизель-шоу - українське гумористичне скетч-шоу. Перша трансляція відбулася 2015 року. Загалом на телебаченні вже вийшло 9 сезонів шоу (128 епізодів). Під час повномасштабної війни "Дизель-шоу" гастролює з благодійними концертами.

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