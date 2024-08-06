"Ви - ніхто": Узєлков зробив дивну заяву

Боксер Узєлков заговорив про кохання, на тлі того, що втратив дітей.

https://glavred.net/stars/vy-nikto-uzelkov-sdelal-strannoe-zayavlenie-10586123.html Посилання скопійоване

Марина Боржемська з дітьми та В'ячеслав Узєлков не спілкуються / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

Український боксер і шоумен В'ячеслав Узєлков, від якого відрікся власний син, зробив чергову дивну заяву на своїй сторінці в Instagram.

Спортсмен опублікував фотографію своєї руки і жіночої, на безіменному пальці якої красувалася каблучка. Узелков зробив пост, в якому, можливо, звернувся до своєї колишньої сім'ї - екс-дружини Марини Боржемської та їхніх спільних дітей.

"Любов є, всі інші, кому важко жити, просто зрозумійте, ви ніхто. Але спасибі, що ви є. Тому що я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення. Раз ви мене постійно згадуєте. Бажаю Вам бути закоханою і коханою людиною", - написав Узелков, не називаючи імен.

відео дня

Хто такий В'ячеслав Узелков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру 2014 року. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Узєлков зробив заяву / Скріншот Instagram/uzelkov_official

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Нагадаємо, раніше син спортсмена публічно звернувся до свого батька. На своїй сторінці в Instagram, Роберт відверто написав, як спортсмен ображав його і його сім'ю, а також про те, що насправді ніхто не перешкоджав їхньому спілкуванню.

Нагадаємо, раніше Узелков звинувачував Марину в тому, що вона налаштовує їхніх двох спільних дітей, 15-річного Роберта і 12-річну Олівію, проти батька. Тепер же він заявив, що Боржемська стала причиною його сварки з мамою.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред