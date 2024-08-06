"Ви - ніхто": Узєлков зробив дивну заяву

Український боксер і шоумен В'ячеслав Узєлков, від якого відрікся власний син, зробив чергову дивну заяву на своїй сторінці в Instagram.
Спортсмен опублікував фотографію своєї руки і жіночої, на безіменному пальці якої красувалася каблучка. Узелков зробив пост, в якому, можливо, звернувся до своєї колишньої сім'ї - екс-дружини Марини Боржемської та їхніх спільних дітей.
"Любов є, всі інші, кому важко жити, просто зрозумійте, ви ніхто. Але спасибі, що ви є. Тому що я важливіший у вашому житті, ніж ваше оточення. Раз ви мене постійно згадуєте. Бажаю Вам бути закоханою і коханою людиною", - написав Узелков, не називаючи імен.
Хто такий В'ячеслав Узелков?
В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог із 34 боїв). Завершив професійну кар'єру 2014 року. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".
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Нагадаємо, раніше син спортсмена публічно звернувся до свого батька. На своїй сторінці в Instagram, Роберт відверто написав, як спортсмен ображав його і його сім'ю, а також про те, що насправді ніхто не перешкоджав їхньому спілкуванню.
Нагадаємо, раніше Узелков звинувачував Марину в тому, що вона налаштовує їхніх двох спільних дітей, 15-річного Роберта і 12-річну Олівію, проти батька. Тепер же він заявив, що Боржемська стала причиною його сварки з мамою.
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