Помер Віталій Білоножко: де відбудеться прощання і похорон артиста

З Народним артистом Віталієм Білоножко можна буде попрощатися 12 січня.

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Помер Віталій Білоножко / колаж: Главред, фото: pexels.com, facebook.com/vitaliy.bilonozhko

9 січня стало відомо про смерть відомого артиста, засновника Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець" Віталія Білоножка.

Прощання з народним артистом України відбудеться в п'ятницю, 12 січня, в Національній філармонії в Києві. Церемонія розпочнеться об 11:30, і закінчиться о 14:00.

Про це розповів Дмитро Гордон під час стріму на YouTube-каналі Олесі Бацман.

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"Віталій Білоножко був відмінним співаком. Приголомшливої душі людиною. Дуже патріотичним. Він дуже любив Україну. Віталій Білоножко – він і є Україна. Він помер у лікарні. Сьогодні Світлана Білоножко нам сказала вранці. Дуже боляче. Прощання з Віталієм Білоножком відбудеться в центрі столиці України. Думаю, буде величезна кількість людей, шанувальників, які захочуть провести його в останню дорогу", – повідомила Бацман.

Помер Віталій Білоножко:

Нагадаємо, 9 січня стало відомо про те, що помер народний артист Украни Віталій Білоножко.

Пізніше вдова Віталія - Світлана Білоножко повідомила про причину смерті артиста. За інформацією співачки, у Віталія Білоножко зупинилося серце.

Раніше також на сторінці Білоножко в Facebook стали з'являтися глибокі роздуми, щедро присмачені песимізмом, ностальгією і надією на зустріч з тими, кого давно немає поруч.

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