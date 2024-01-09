Помер Віталій Білоножко: де відбудеться прощання і похорон артиста

9 січня стало відомо про смерть відомого артиста, засновника Міжнародного фестивалю родинної творчості "Мелодія двох сердець" Віталія Білоножка.
Прощання з народним артистом України відбудеться в п'ятницю, 12 січня, в Національній філармонії в Києві. Церемонія розпочнеться об 11:30, і закінчиться о 14:00.
Про це розповів Дмитро Гордон під час стріму на YouTube-каналі Олесі Бацман.
"Віталій Білоножко був відмінним співаком. Приголомшливої душі людиною. Дуже патріотичним. Він дуже любив Україну. Віталій Білоножко – він і є Україна. Він помер у лікарні. Сьогодні Світлана Білоножко нам сказала вранці. Дуже боляче. Прощання з Віталієм Білоножком відбудеться в центрі столиці України. Думаю, буде величезна кількість людей, шанувальників, які захочуть провести його в останню дорогу", – повідомила Бацман.
Помер Віталій Білоножко:
Нагадаємо, 9 січня стало відомо про те, що помер народний артист Украни Віталій Білоножко.
Пізніше вдова Віталія - Світлана Білоножко повідомила про причину смерті артиста. За інформацією співачки, у Віталія Білоножко зупинилося серце.
Раніше також на сторінці Білоножко в Facebook стали з'являтися глибокі роздуми, щедро присмачені песимізмом, ностальгією і надією на зустріч з тими, кого давно немає поруч.
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