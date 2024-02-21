В України новий сильний конкурент: букмекери оновили ставки на Євробачення-2024

На початку лютого Україна визначилася зі своїм учасником, який представить країну на Євробачення-2024 у травні в Мальме, Швеція. Переможцями став дует alyona alyona & Jerry Heil.
Після Національного відбору Україна міцно закріпилася на позиції лідера - ймовірного переможця на Євробаченні за версією букмекерів. Їх головними конкурентами називали учасників з Великобританії та Італії - друге і третє місце відповідно. П'ятірку лідерів замикали Ісландія та Ізраїль.
На даний момент рейтинг букмекерів значно змінився. Україна як і раніше вважається потенційним лідером з 18-відсотковою ймовірністю перемоги на Євробаченні-2024.
Італія витіснила Велику Британію з другого місця, а на третє місце несподівано піднялася Хорватія, хоч ця країна ще не представила свого конкурсанта. До слова, на рахунку Хорватії поки жодної перемоги на Євробаченні. Країна бере участь у конкурсі з 1993 року, але її кращими результатами на сьогоднішній день вважаються два четвертих місця - у 1996 і 1999 роках.
Швеція і Бельгія, з рівною часткою ймовірності в 5 відсотків, займають в рейтингу букмекерів 4 і 5 місце.
Нагадаємо, дует alyona alyona & Jerry Heil переміг на Національному відборі-2024 і поїде на Євробачення від України. Главред розповідав, про що пісня "Teresa & Maria", якій пророкують перемогу на міжнародному конкурсі.
Також український співак Melovin розкритикував результати Нацвідбору-2024. Артист, який посів у змаганні третє місце, засумнівався в "прозорості" підрахунку глядацьких голосів.
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