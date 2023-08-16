"Вічність починається зараз": акторка Зоуї Дешанель виходить заміж

Ексцентрична зірка, після двох невдалих шлюбів і чотирирічного роману нарешті йде під вінець зі своїм бойфрендом.

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Зоуї Дешанель і Джонатан Скотт заручилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/zooeydeschanel

Американська акторка Зоуї Дешанель ("500 днів літа", "Автостопом Галктикою", "Ельф", "Новенька") прийняла пропозицію руки і серця від свого бойфренда, ведучого Джонатана Скотта. Подробиці щасливої події пара повідомила виданню People.

Скотт став на одне коліно перед Дешанель під час їхньої подорожі Шотландією. Для нареченого це - сакральне місце, так як його предки родом з цієї країни. На заручинах були присутні діти акторки, які вже вважають Джонатана другим татом.

Фотографію з обручкою на безіменному пальці Зоуї виклала на своїй сторінці в Instagram з милим підписом: "Вічність починається зараз".

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Зоуї Дешанель і Джонатан Скотт на початку серпня відзначили четверту річницю відносин. Вони познайомилися на зйомках шоу Carpool Karaoke, і так відчайдушно фліртували один з одним, що у оточуючих не залишилося сумнівів - цій парочці судилося бути разом.

Для Скотта це буде другий шлюб, для Дешанель - третій. З 2009 по 2012 роки акторка була одружена з музикантом Беном Гіббардом. У 2015 році вийшла заміж за продюсера Джейкоба Печеніка, від якого народила двох дітей - доньку Елсі Оттер (2015 р. н.) і сина Чарлі Вулфа (2017 р. н.). У 2019 році Зоуї та Джейкоб розлучилися через "непримиренні розбіжності".

Зоуї Дешанель і Джонатан Скотт заручилися / instagram.com/zooeydeschanel

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