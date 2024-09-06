У Повалій планують вилучити майно в Україні та позбавити прав на пісні

5 вересня Мін'юст подав до ВАКС позов про застосування санкцій до Повалій.

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Таїсія Повалій позбудеться свого українського майна/ колаж: Главред, фото: instagram.com/tpovaliy_best

Міністерство юстиції просить Вищий антикорупційний суд відсудити майно у зрадниці України, проросійської співачки Таїсії Повалій, зокрема права на вісім музичних творів.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті відомства.

Так, 5 вересня Мін'юст подав до ВАКС позов про застосування санкцій до Повалій. Відомство хоче стягнути з Повалій майно, яким вона володіє прямо та опосередковано.

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Зокрема, путіністка може позбутися нерухомості (сім земельних ділянок, житловий будинок і домоволодіння), двох автомобілів, чотирьох пристроїв для відстрілу набоїв і майнових прав на музику і слова до восьми творів.

Хто така Таїсія Повалій? Таїсія Повалій - радянська та російська співачка. Колишня народна артистка України (позбавлена звання 2015 року), народна артистка Інгушетії (2012). З 2012 до 2014 року - народний депутат України від "Партії регіонів". З вересня 2022 року перебуває під санкціями України, повідомляє "Вікіпедія".

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Нагадаємо, що Повалій, Тодоренко і Лорак боягузливо промовчали про російський теракт в Охматдиті. А співачка Яна Соломко, зі свого боку, цього дня публікувала відео з одного зі своїх виступів у РФ.

Раніше зрадниця Ані Лорак цинічно заговорила про мир - зокрема, пропагандистам у Білорусі, де вона виступала, співачка сказала, що хоче миру в усьому світі. Із засудженням російської агресії щодо України вона не висловлювалася.

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