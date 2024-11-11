"У людей не вмикається мозок": сина Узєлкова захейтили через смерть батька

Роберт Узєлков не став терпіти приниження у важкий для його сім'ї час.

https://glavred.net/stars/u-lyudey-ne-vklyuchaetsya-mozg-syna-uzelkova-zaheytili-v-seti-iz-za-smerti-otca-10613381.html Посилання скопійоване

Син В'ячеслава Узєлкова відповів на хейт через смерть батька / колаж: Главред, фото: instagram.com/uzelkova.marina, instagram.com/uzelkov_official

Про що розповів Роберт Узєлков:

Підлітка та його маму захейтили через їхні складні стосунки з покійним В'ячеславом Узєлковим

Хлопець підтримував батька, коли той хворів

Роберт не відмовляється від своїх слів про зречення від батька, але все ж горює за ним

Український боксер В'ячеслав Узєлков важко розлучався з дружиною, фітнес-тренером Мариною Боржемською. Ще складніше стали складатися їхні стосунки після розставання - спортсмен не завжди був стриманий у висловлюваннях, і публічно звинувачував дружину в тому, що вона забороняє їхнім спільним дітям бачитися з татом.

Однак у серпні 2024 року, всього за три місяці до смерті В'ячеслава, слово взяв його син - 15-річний Роберт. Він офіційно заявив, що відрікається від батька і надалі не бажає підтримувати з ним стосунки.

відео дня

Коли стало відомо, що В'ячеслав Узєлков помер, Роберта Узєлкова та Марину Боржемську почали хейтити в Мережі, мовляв довели людину з хворим серцем. Підліток вирішив поставити на місце ненависників, зазначивши, що, всупереч сваркам, був поруч і підтримував батька у важкі хвилини.

Також Роберт наголосив, що його зречення від батька було усвідомленим, але це не зменшує його біль через втрату тата. "За останні два дні я ще ніколи в своєму житті не відчував подібного: смерть батька та хвиля хейту в мій бік та в бік моєї мами. Люди, ви не розумієте, що у нас були складні стосунки. Так, я відрікся від нього, і це моя відповідальність, перекладати на когось я не буду — це було зріле, зважене рішення, спричинене багатьма подіями. Але коли він потрапив до лікарні, я був поруч. Коли у нього були проблеми із серцем, і він лежав у лікарні, я також підтримував його, як міг, писав йому. Що не було зроблено і що не було сказано — я хочу залишити про свого тата тільки найтепліші спогади. У моїх словах немає лицемірства, і я розбитий горем через те, що сталося, якщо до вас це не доходить. Чесно кажучи, читати стільки гидких повідомлень, написаних мені, прикро. Навіть коли помирає людина, у людей не включається мозок, щоб зрозуміти, що в цей момент можна і не писати хейт. Дякую всім, хто написав слова підтримки — я вам вдячний", - написав Роберт Узєлков у своєму блозі в Instagram.

Помер В'ячеслав Узєлков - останні новини:

Раніше Главред розповідав, як син та ексдружина емоційно відреагували на смерть В'ячеслава Узєлкова. Всупереч натягнутим стосункам спортсмена з сім'єю в останні роки, близькі віддали йому останню шану.

Крім того стала відома причина такої ранньої смерті боксера. Професійний спорт залишив на здоров'ї В'ячеслава Узєлкова незгладимий слід, який згодом призвів до летального результату.

Читайте також:

Хто такий В'ячеслав Узєлков? В'ячеслав Узєлков - український боксер у напівважкій ваговій категорії (30 перемог з 34 боїв). Завершив професійну кар'єру в 2014 році. Персональний спортивний тренер, шоумен. Брав участь у телепроєктах "Танцюю для тебе", "Україна має талант", "Зважені та щасливі", "Одруження наосліп".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред