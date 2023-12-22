Син Дімопулос майже наздогнав батька Джеджулу за зростом

Андрій Джежула похвалився фото з підрослим сином від Дімопулос.

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Андрій Джеджула зустрівся з сином / Колаж Главред, фото Instagram / djedjula

Український актор і шоумен Андрій Джеджула поділився рідкісним знімком зі своїм сином від блогерки і танцюристки Санти Дімопулос.

На своїй сторінці в Instagram, шоумен опублікував знімок з Даніелем. "Може ще рік і татові 192 сантиметри стануть не настільки і високими", - пожартував телеведучий, маючи на увазі, як сильно виріс його син.

До слова, Даніель дуже схожий на свого батька. На фото, яке запостив Джеджула, батько і син позують в однакових футболках, на яких красується напис: "Доброго вечороа, ми з України".

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Шанувальники артиста також відзначили схожість тата і сина.

Даніель відправився до батька поки його мама - Санта Дімопулос проводить свою відпустку на Балі, разом з другим чоловіком і їх спільною дочкою Софією.

На фото - Джеджула з сином Даніелем:

Нагадаємо, раніше шоумен Андрій Джеджула знову заговорив щодо своєї колишньої дружини Юлії Леус і опіки над спільною їх дочкою Адель.

Раніше Джеджула довгий час приховував від шанувальників, що є багатодітним батьком. Правда розкрилася, коли він на своїй сторінці в Instagram показав фото з новонародженою дівчинкою.

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