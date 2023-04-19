Світлана Тарабарова втретє стала мамою та показала дитину

Тарабарова зазначила, що третій новий член сім'ї з'явився на світ у важкий час, але переконана, що рости він буде у вже мирній країні.

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Світлана Тарабарова народила третю дитину / instagram.com/tarabarova

Українська співачка Світлана Тарабарова народила третю дитину - як і показувало УЗД, в родині артистки з'явилася ще одна дівчинка. Щасливі батьки привітали нову людину в цьому світі, всупереч хейту, який розгорівся в мережі навколо їх третьої дитини.

Артистка опублікувала перше фото новонародженої доньки і себе, змученої, в лікарняній палаті на своїй сторінці в Instagram. Ім'я дівчинки Тарабарова поки не назвала, відомо, що вона народилася з вагою 3.83 кг і зростом 54 см.

"Донечка, як ми на тебе чекали! Ти прийшла в цей світ в найважчі часи нашої історії.Але ми дуже мріємо, аби ти зростала в мирі, а слово війна ти чула лише на уроках історії... Зростай здорова, щаслива, в любові. Твої безмежно втомлені, але настільки ж безмежно щасливі батьки. Дякую всім за те, що ви з нами ❤️", - підписала знімок Світлана.

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З появою нового члена сім'ї співачку в соціальних мережах вже привітали Дзідзьо, Тоня Матвієнко, Марта Адамчук, Павло Зібров, MamaRika, Alyosha та ін.

Світлана Тарабарова та її чоловік, концертний директор Олексій Бондар, вже виховують двох дітей - сина Івана і доньку Марію.

Світлана Тарабарова народила третю дитину / instagram.com/tarabarova

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