Зовсім зник: Том Круз продовжує таємно крутити роман з ексдружиною олігарха з РФ

Відомий актор Том Круз і Ельсіна Хайрова, колишня дружина російського олігарха Дмитра Цвєткова, продовжують таємні стосунки.

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Круз нібито сильно занурений у роман з Ельсіною Хайровою / колаж Главред, скріншоти з відео

Відомий голлівудський актор і продюсер Том Круз сильно занурився в роман з Ельсіною Хайровою - донькою депутата Держдуми країни-агресора РФ і колишньою дружиною російського олігарха Дмитра Цвєткова. Про це пише портал Page Six.

61-річний актор вперше зав'язав романтичні стосунки з 36-річною світською левицею ‒ неробою буквально недавно - після того, як пара познайомилася на вечірці в Лондоні.

"Вони дуже щасливі. І тому надзвичайно впевнений в тому, що це спрацює в довгостроковій перспективі", — повідомляють інсайдери з оточення Круза.

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За їхніми словами, Том і Ельсіна регулярно ходять на вечірки в улюбленому британському закритому клубі актора і регулярно насолоджуються післяобіднім чаєм і вишуканими вечерями в Лондоні.

"Том став популярною фігурою в Лондоні серед багатої еліти. Те, що почалося як звичайна дружба, швидко перетворилося на щось більш особливе", — стверджують інсайдери.

Нагадаємо, в травні 2023 року відому латиноамериканську поп-співачку Шакіру помітили разом під час однієї з гонок Формули-1 - на Гран-прі Майамі - якраз в компанії Тома Круза. Двоє знаменитостей носили темні сонцезахисні окуляри і широко посміхалися фотографам.

До цього Том Круз тричі був одружений - на актрисі Мімі Роджерс, голлівудській зірці Ніколь Кідман (у них двоє дітей - дочка Ізабелла Джейн і син Коннор Ентоні) і на актрисі Кеті Холмс (у них дочка Сурі).

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