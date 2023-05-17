Шарліз Терон розсекретила свого нового бойфренда-модель

Закохана акторка не стала ховатися від папараці під час прогулянки з Алексом Димитрієвичем.

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Шарліз Терон зустрічається з моделлю Алексом Димитрієвичем / ua.depositphotos.com

Південноафриканська та американська акторка Шарліз Терон знайшла собі нового бойфренда. Чутки про її нові стосунки стали ходити ще в січні, проте папараці вперше вдалося отримати неспростовні докази, повідомляє Daily Mail.

У мережі з'явилися знімки, на яких Шарліз вийшла на обідню прогулянку з моделлю на ім'я Алекс Димитрієвич - пара трималася за руки, і прямувала в ресторан. Закохані виглядали щасливо і дуже розслаблено.

Відомо, що Алекс на рік молодший за 47-річну Шарліз, знімався в основному для спортивних видань. Однак його професійна діяльність виходить за рамки модельного бізнесу. Він також є директором з дизайну та співзасновником кількох фірм.

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Шарліз Терон відома своєю нелюбов'ю до інтрижок. Вона завжди заводила тривалі стосунки з чоловіками, проте жодні з них так і не закінчилися шлюбом - акторка ніколи не була заміжня. У грудні 2014 року вона прийняла пропозицію руки і серця від актора Шона Пенна, з яким зустрічалася з 2013 року, проте рік по тому пара розпалася.

so adorable! ?? charlize theron was seen alongside alex dimitrijevic on sunday leaving a restaurant in los feliz, california. pic.twitter.com/PqYiSQ6VdQ — charlize theron daily (@dailytheron) May 16, 2023

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