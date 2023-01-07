Кричав не тільки "Героям слава": виступ Галкіна в Дубаї змусив росіян плюватися жовчю

Максим Галкін не боїться говорити правду і висміювати путінську Росію.

Виступ Галкіна в Дубаї змусив росіян плюватися жовчю / скріншот YouTube

У Росії тривають бурхливі обговорення Максима Галкіна у Дубаї, де він прокричав зі сцени " Героям слава!" у відповідь на "Слава Україні!".

Письменник-пропагандист Захар Прилєпін вважає, що Галкін, який не боїться говорити правду і висміювати путінську Росію, "остаточно втратив береги і перетворився на русофоба".

"Галкін пожартував про "бойових качок", "біологічну зброю", і згадав "звідки на Білорусь готувався напад". Там взагалі безліч самих підлих жартів про російську армію. Також він висміяв заяви про "сплячих нацистів" в РФ. Посилання на відео давати не буду", - поскаржився пропагандист.

Нагадаємо, раніше Максим Галкін, який відмовився підтримувати війну в Україні і Політику диктатора Путіна і був визнаний іноземним агентом, прокоментував це рішення влади країни-агресора.

"Я не продаю свою думку і свої думки і не купую чужі. Я торгівлею совістю не займаюся", - додав він. Артист також звернувся до Міністерства юстиції, вказавши на те, що "пристойні люди" не платять за щирість і чесність.

Також ми писали, що співачка Лайма Вайкуле підтримала свою колегу по сцені Аллу Пугачову, яка звернулася до російської влади, попросивши визнати її іноземним агентом.

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