Сергій Притула розповів, чому не впізнав брата, який звільняв Ірпінь від окупантів

Шоумен зізнався, що після жахів, побачених його братом Василем на окупованих територіях, той дуже змінився.

Сергій Притула розповів Маші Єфросиніній, як змінився його брат Василь після участі у звільненні Ірпеня / instagram.com/siriy_ua

Український шоумен та громадський діяч Сергій Притула відомий своїми грандіозними благодійними зборами на допомогу ЗСУ. Він не став захищати нашу країну від російського окупанта зі зброєю в руках, проте не менше користі приніс в якості волонтера і потужного спікера.

Втім його сім'я все ж подарувала країні захисника - ним став старший брат шоумена на ім'я Василь, який, за словами Сергія, у зв'язці з двома снайперами брав участь у визволенні міста Ірпінь.

В інтерв'ю для Маші Єфросиніної волонтер зізнався: коли побачив брата після бойових дій вперше, не зміг його впізнати - так сильно війна змінила чоловіка.

"Коли вони вийшли з Ірпеня, я просто не впізнав. Це була людина з якимсь абсолютно чорним обличчям. І не тому, що воно було брудним... Я не знаю, як цей пігмент з'являється у людей, які безпосередньо стосуються бойових дій", - розповідає Сергій Притула.

Наразі відомо, що Василь Притула після визвольної місії в Ірпені повернувся до своєї довоєнної діяльності - успішної адвокатської практики.

Раніше стало відомо, що Латиська співачка Лайма Вайкуле, на знак протесту проти військової політики РФ та війни в Україні, вирішила відмовитися від російської мови.

Також учасник групи TVORCHI, нігерієць Джеффрі Кенні зізнався, чому категорично відмовився тікати з України, коли Росія почала повномасштабне вторгнення.

Інші новини: