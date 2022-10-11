"Здохни, тварюка, ти дурепа": Тетяна Лазарєва розповіла про розмову з пропагандисткою Симоньян

Тетяна Лазарєва поділилася, що б ніколи не сказала Маргариті Симоньян / instagram.com/lazarevatut, t.me/margaritasimonyan

Російська акторка і комедіантка Тетяна Лазарєва зустріла повномасштабну війну в Києві. Артистка і до цього виступала в опозиції до нинішньої кривавої кремлівської влади, а з початком військових дій покинула країну-агресора і робить антивоєнні заяви.

За це Лазарєва була визнана в РФ іноземним агентом і регулярно отримує на свою адресу величезну дозу ненависті і критики від колишніх співвітчизників, чий розум просякнутий пропагандою.

Незважаючи на це, комедіантка намагається залишатися людиною, і не відповідати агресією на агресію. Про це вона розповіла в YouTube-шоу Говорящие головы.

"Мені навіть в голову не приходить написати агресивним людям. Ніколи не скажу, наприклад, Маргариті Симоньян: "Здохни, тварюка, ти дурепа, ти нічого не розумієш". Може, це я така?"- дивується Лазарєва.

Комедіантка має стійкі переконання: війна повинна закінчиться, РФ - країна-терорист, а люди в гніві мають право на помилку.

Раніше акторкаа-путіністка Яна Поплавська на хвилі практично збоченого поклоніння рашизму зробила гучну заяву - вона зібралася на фронт, але є один нюанс.

У той же час російський музичний продюсер-путініст Йосип Пригожин, який дружить з кремлівською верхівкою, завив від жалю, що його зять потрапив під"часткову мобілізацію", коли його донька нещодавно народила первістка.

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