Остапчук і його юна дружина повідомили про вагітність

Для Володимира Остапчука це буде третя дитина, для Полтавської - перша.

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Володимир Остапчук стане батьком втретє / Колаж Главред, фото Instagram/Фото профілю vova_ostapchuk vova_ostapchuk

Чергова дружина українського шоумена Володимира Остапчука Катерина Полтавська повідомила про свою вагітність первістком.

На своїй сторінці в Instagram, жінка поділилася відео з кругленьким животом. У ролику видно, як пара насолоджується вечором удвох. Так, Полтавська щось готує в білому обтислому костюмі.

"Малюк Остапчук у дорозі", - підписала вона свій пост.

відео дня

Хто такий Володимир Остапчук Володимир Остапчук - український ведучий, який прославився не тільки своєю професійною діяльністю, а й романтичними історіями. Від першого шлюбу з Оленою Войченко Остапчук має двох дітей: доньку Емілія та сина Еван-Олександр. 2020 року Остапчук одружився вдруге, з Христиною Горняк, але вже за рік розлучився. Пізніше він став жити з молодою українською журналісткою Катериною Полтавською. У мережі раз у раз спливають деталі особистого життя Остапчука і скандали, пов'язані з його колишніми і справжніми.

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Нагадаємо, раніше дружина Володимира Остапчука Катерина Полтавська зізналася, чи не боїться, що ведучий її кине так само, як своїх двох попередніх дружин.

Раніше також Катерина Полтавська розкрила деталі про спілкування з дітьми Остапчука від попереднього шлюбу. Вона пояснила, що діти проживають у Канаді, тому наразі вони не спілкуються.

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