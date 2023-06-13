Наймолодший янгол Victoria's Secret вийшла заміж за мільйонера

Тейлор Хілл знайшла свою другу половинку три роки тому. Більшу частину цього часу вони готувалися до весілля.

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Тейлор Хілл і Деніел Фрайер одружилися / колаж: Главред, фото: instagram.com/taylor_hill

Американська модель Тейлор Хілл - дівчина з амбіціями. З 14 років вона в модному бізнесі, ще через пару років стала співпрацювати з одним з найвпливовіших модельних агентств IMG Models, а вже в 19 стала наймолодшим (на той момент) янголом Victoria’s Secret.

Зараз Тейлор 27, і в особистому житті у успішної красуні теж все "на рівні". У 2020 році вона почала зустрічатися з молодим британським мільйонером та фінансистом Даніелем Фрайером. Вони рік перебували у відносинах, перш ніж чоловік зробив моделі пропозицію. Це сталося в Італії під час спільного відпочинку. Фрайер став на одне коліно з обручкою, прикрашеною діамантами та смарагдом.

За інформацією модного видання Vogue Тейлор Хілл і Деніел Фрайер зіграли весілля 10 червня 2023 року в штаті Колорадо, звідки модель родом. Вона мріяла про просту і розслаблену церемонію. Поки вона не ділилася фото з весілля, але вже відомо, якою була її вінчальна сукня.

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Тейлор Хілл могла дозволити собі будь-яке епатажне вбрання - з 17 років вона професійно дефілює в Elie Saab, Thierry Mugler, Chanel, Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren, Carolina Herrera, DKNY та ін.

Однак свою перевагу вона віддала ніжній, романтичній сукні від Etro, які раніше і зовсім не створювали весільного одягу.

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