УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвятаСад і город
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Російська (не)гостинність: на Каньє Веста в РФ написали донос після його візиту

Анна Підгорна
3 липня 2024, 01:25
14
Народна любов росіян до Каньє тривала вкрай недовго.
Каньє Вест
Каньє Вест новини - у рф на Каньє Веста написали донос / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

У кінці червня американський репер Каньє Вест прилетів до столиці країни-окупанта, у зв'язку з чим стали з'являтися чутки про те, що епатажний артист нібито готується провести там концерт. На ділі ж Вест прибув лише на два дні, щоб привітати з ювілеєм свого друга Гошу Рубчинського - дизайнера і "любителя русского мира".

Два дні країна-агресор була у нестямі від щастя, що її своєю увагою вшанував репер із "загниваючого Заходу". Але тільки-но Каньє Вест покинув рф, на нього написали донос у Слідчий комітет.

Про це повідомляють росЗМІ. Організація під назвою "Сорок сороков" проаналізувала творчість репера, і розгледіла в ній приниження честі та гідності російської жінки.

відео дня

Зокрема в пісні "Vultures", на думку організації, "містяться слова про насильницькі зносини головним героєм пісні російської жінки в помсту "за Україну".

"Російська жінка у творчості зазначеного виконавця постає винятково в образі наркозалежної повії зі збоченими нахилами. ... У сукупності публічні дії зазначеного іноземного громадянина з розповсюдження вказаної творчості, зокрема й на концертних майданчиках, вважаємо, створюють реальну загрозу громадському порядку, порушують право та законні інтереси невизначеного кола осіб, зокрема й неповнолітніх громадян", - ідеться в доносі.

У зв'язку з перерахованим вище організація вимагає заборонити Каньє Весту в'їзд до рф і концертну діяльність на її території.

донос на Каньє Веста
Донос на Каньє Веста / колаж: Главред, фото: mash.ru

Хто такий Каньє Вест?

Каньє Вест - американський репер, музичний продюсер, автор пісень, звукорежисер і дизайнер. Володар 24 премій "Греммі", творець бренду одягу Yeezy. Відомий своїми скандальними і суперечливими висловлюваннями в публічному просторі та соціальних мережах.

Голлівуд - останні новини:

Раніше 21-річна дочка Біла Гейтса підтвердила роман з онуком легендарного музиканта. Фібі з'явилася на свій випускний із престижного університету в компанії спадкоємця іменитого сімейства.

Також стало відомо, що у зірки "Щоденника пам'яті", 94-річної акторки Джини Роулендс, діагностували хворобу Альцгеймера. Про це пресі повідомив син артистки.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

шоу-бізнес Каньє Уест новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

Трамп хоче "віддати" Путіну українські землі, щоб закінчити війну в Україні

Трамп хоче "віддати" Путіну українські землі, щоб закінчити війну в Україні

00:43 Політика
Неймовірно сильна магнітна буря: Україну атакував новий майже 6-бальний шторм

Неймовірно сильна магнітна буря: Україну атакував новий майже 6-бальний шторм

00:19 Синоптик
У США прокоментували пропозицію Орбана щодо припинення вогню: що має зробити РФ

У США прокоментували пропозицію Орбана щодо припинення вогню: що має зробити РФ

22:47 Світ
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Путіністка Валерія покинула РФ разом із чоловіком - тепер у братній країні 18536

Путіністка Валерія покинула РФ разом із чоловіком - тепер у "братній" країні

Вали звідси : Клару Новікову зацькували і видворяють із РФ 9961

"Вали звідси": Клару Новікову зацькували і видворяють із РФ

Виходить, ти брехала : російський актор наїхав на Софію Ротару 7144

"Виходить, ти брехала": російський актор "наїхав" на Софію Ротару

Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek 5285

Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek

Останні новини

02:30

Чи потрібно чистити молоду картоплю перед тим як варити: відповідь вразить наповал

02:00

Чоловік ховався від камер: Крістіну Орбакайте викрили

01:51

Гороскоп на липень 2024 для Риб: новий дохід і хороші новиниВідео

01:25

Російська (не)гостинність: на Каньє Веста в РФ написали донос після його візиту

00:57

Фронтвумен The Hardkiss показала зворушливий "подарунок" від фанатки

НАТО триматиме Україну "у передбаннику", але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – ХараНАТО триматиме Україну «у передбаннику», але щодо війни з Росією в Альянсі сталася зміна – Хара
00:43

Трамп хоче "віддати" Путіну українські землі, щоб закінчити війну в Україні

00:40

Крістіна Агілера вразила своїм екстремальним схудненнямВідео

00:19

Неймовірно сильна магнітна буря: Україну атакував новий майже 6-бальний шторм

00:01

Відчайдушний крок: король Чарльз веде переговори з Гаррі

Реклама
02 липня, вівторок
22:47

У США прокоментували пропозицію Орбана щодо припинення вогню: що має зробити РФ

22:47

Сійярто консультувався з Москвою, поки Орбан вмовляв Зеленського

22:08

Росія порушила повітряний простір країни НАТО: з'явилася реакція МЗС

22:00

Чоловік купив рибні консерви в магазині: те, що він знайшов всередині - гидко

21:25

У Севастополі горить база окупантів: "губернатор" придумав безглузду відмазку

21:11

Покарання до 2500 фунтів стерлінгів: чому в Британії штрафують за осу в машині

21:10

"Їй легко даси 33": 17-річна внучка Маслякова перебрала з пластикою - Мережа здивованаФото

20:52

"Війна закінчується": Україна скорочує видатки на військові потреби

20:31

Будуть білосніжними: як відмити жовті плями на подушках без прання - топ-3 методи

20:19

Лукашенко розкукурікався про українську армію під боком: марить ескалацією

20:07

"Уже три роки": путініст Сергій Лазарєв розповів про свою обручку

Реклама
20:01

Окупанти хочуть перерізати забезпечення: в ЗСУ повідомили про нову небезпеку

19:55

Христина Соловій категорично висловилася про Машу Єфросиніну

19:51

Такого шторму вже давно не було: частину областей накривають шквали, град і грози

19:45

"Патріоти Путіна": чого чекати Україні від групи Орбана в ЄвропарламентіПогляд

19:39

Щоб не отруїтись: стала відома точна тривалість зберігання вареної гречкиВідео

19:16

Сирський тиждень працював на Сході: повернувся з фронту з "новинами"

19:12

Дива не сталося: Дженніфер Лопес і Бен Аффлек офіційно розлучилися - ЗМІ

19:02

Вечеря на всю сім'ю: елементарний рецепт запіканки із секретомВідео

18:43

Кохана Дантеса порушила обіцянку і розповіла про свої стосунки з артистом

18:38

В ОП натякнули, що відхилили "пропозицію" Орбана про мир із Росією

18:15

У Пентагоні відповіли, чи можлива відправка військових КНДР в Україну

18:14

Чому в Україні Су-27 не в укриттях: аналітики розкрили справжню причину

18:12

Окупанти знайшли спосіб швидко проникати за лінію фронту й атакувати позиції ЗСУ – Newsweek

18:11

У Повітряних силах розповіли, коли пілоти почнуть виконувати завдання на F-16

18:08

США дадуть Україні зброю на 2,3 млрд доларів: що увійде в новий пакет допомоги

17:54

Росія влаштує полювання на F-16: відомий волонтер прогнозує "гаряче" літо

17:44

Повз не пролетить жодна: як зробити пастку для мух у домашніх умовахВідео

17:42

Чи можна молитись лежачи на ліжку: священник відповів, чи є це гріхомВідео

17:34

Графіки вимкнення світла на 3 липня: коли обмеження будуть більш жорсткими

17:31

Зміцнення української ППО: у США пояснили, на що може розраховувати Київ

Реклама
17:19

Як прибрати дрібні подряпини на телефоні за 15 хвилин: від нового не відрізнити

17:04

Тест для чоловіків: довжина безіменного пальця розповість про вашу особистість

16:55

Втрати ворога великі: чим може обернутися для РФ наступ на Торецьк

16:52

Потужний вибух і величезний стовп диму: росіяни влупили КАБом по Харкову

16:49

Закриють небо над містами: у Defense Express заявили про передачу 24 винищувачів F-16

16:07

Будуть несподівані наслідки: які прикмети не можна порушувати 3 липня

16:00

РФ б'є по авіабазі ЗСУ, де можуть розгорнути F-16: у Reuters дізналися деталі

15:54

У Росії раптово помер популярний актор

15:53

Долежить аж до наступного врожаю: "золоті" правила, як зберігати свіжу картоплюВідео

15:51

27 тисяч до лав ЗСУ: у Мін'юсті озвучили, скільки ув'язнених можуть мобілізувати

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Персони
Роман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новини
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти