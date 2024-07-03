У кінці червня американський репер Каньє Вест прилетів до столиці країни-окупанта, у зв'язку з чим стали з'являтися чутки про те, що епатажний артист нібито готується провести там концерт. На ділі ж Вест прибув лише на два дні, щоб привітати з ювілеєм свого друга Гошу Рубчинського - дизайнера і "любителя русского мира".
Два дні країна-агресор була у нестямі від щастя, що її своєю увагою вшанував репер із "загниваючого Заходу". Але тільки-но Каньє Вест покинув рф, на нього написали донос у Слідчий комітет.
Про це повідомляють росЗМІ. Організація під назвою "Сорок сороков" проаналізувала творчість репера, і розгледіла в ній приниження честі та гідності російської жінки.
Зокрема в пісні "Vultures", на думку організації, "містяться слова про насильницькі зносини головним героєм пісні російської жінки в помсту "за Україну".
"Російська жінка у творчості зазначеного виконавця постає винятково в образі наркозалежної повії зі збоченими нахилами. ... У сукупності публічні дії зазначеного іноземного громадянина з розповсюдження вказаної творчості, зокрема й на концертних майданчиках, вважаємо, створюють реальну загрозу громадському порядку, порушують право та законні інтереси невизначеного кола осіб, зокрема й неповнолітніх громадян", - ідеться в доносі.
У зв'язку з перерахованим вище організація вимагає заборонити Каньє Весту в'їзд до рф і концертну діяльність на її території.
Хто такий Каньє Вест?
Каньє Вест - американський репер, музичний продюсер, автор пісень, звукорежисер і дизайнер. Володар 24 премій "Греммі", творець бренду одягу Yeezy. Відомий своїми скандальними і суперечливими висловлюваннями в публічному просторі та соціальних мережах.
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