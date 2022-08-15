"Російська – не мова Путіна": зірка "Сватів" відмовився переходити на українську

Зірка "Сватів" Євген Капорін відмовився переходити на українську мову/ Instagram Капорін

Український актор Євген Капорін, який зіграв роль Олексія Долдонова в серіалі "Свати", принципово не збирається переходити на українську мову у спілкуванні, заявивши, що "російська – це не мова Путіна".

Він вважає, що в Україні просто потрібно змиритися з тим фактом, що багато наших співгромадян розмовляють російською мовою. Також він підтримав тих, хто не хоче вчити українську та переходити на неї у спілкуванні. Про це Капорін заявив в інтерв'ю "24 каналу".

"Російська мова – це не мова Путіна. Це мова людини, яка народилася і з дитинства говорить цією мовою. Є ще суржик. Я не вважаю, що російська армія прийшла, бо тут говорять російською. Якщо казатимемо, що війна почалася, бо в Україні є російська мова, то буде біда", – сказав актор.

Він пояснив те, чому не вважає російську мовою загарбників, тим, що багато російськомовних від народження українців не хотіли жити під російською окупацією.

Також актор апелював до українських військових, які воюють за Україну зі зброєю в руках, і припустив, що їх мовне питання зараз не хвилює, адже вони зосереджені на захисті рідної держави від окупантів.

Крім цього, Капорін вважає, що мовне питання зараз стало темою, на якій багато хто "хайпує".

"Мова – це класна тема для хайпу. Ті, хто зараз постійно говорить про неї, більше хайпують", – сказав актор.

Нагадаємо, українська акторка, зірка серіалів "Папік" і "Свати", Анна Кошмал розповіла, що думає про російського актора Федора Добронравова, якого раніше називала своїм кінодідусем. Кошмал, незважаючи на теплі стосунки з Добронравовим і Кравченко в минулому, викреслила їх зі свого життя.

Раніше акторка Анна Кошмал зазначала, що внесла в особистий чорний список колег по серіалу "Свати" за їх схвалення військової агресії Кремля і заохочення війни в Україні. Зокрема до списку потрапив Федір Добронравов.

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