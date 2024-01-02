Ротару відреагувала на кривавий обстріл України 2 січня

Легендарна українська поп-співачка Софія Ротару, яка дуже рідко виходить на зв'язок з фанатами і вже багато років зберігає мовчання з приводу подій зі свого життя і війни в Україні, відзначила атаку росіян на українські міста і Київ 2 січня 2024 року.
На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала моторошні кадри наслідків ранкового обстрілу і поруч вставила емодзі у вигляді розбитого серця.
Нагадаємо, раніше Ротару вирішила привітати свого сина Руслана Євдокименка і його дружину Світлану з річницею шлюбу. Син легендарної співачки з дружиною вже 30 років як живуть в щасливому шлюбі (так звана "перлове весілля").
Раніше онук-втікач Софії Ротару Анатолій Євдокименко висловився про війну і гідність, а також поділився своїми планами на майбутнє. Спадкоємець планує побудувати музичну кар'єру в Європі.
Вас також може зацікавити:
- Софія Ротару звернулася до українців на Різдво
- Онука-втікача Ротару захейтили за цинізм під час обстрілів по містах України
- Ротару нагадала про себе і "гукнула" свого сина з невісткою