УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникЖиттяСвята
Читати російською
  1. Новини
  3. Stars

Ротару відреагувала на кривавий обстріл України 2 січня

Олена Кюпелі
2 січня 2024, 17:09оновлено 2 січня, 17:48
Співачка не пройшла повз російську атаку на мирні українські місця.
Софія Ротару
Софія Ротару відзначила Україну у своєму пості / колаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Легендарна українська поп-співачка Софія Ротару, яка дуже рідко виходить на зв'язок з фанатами і вже багато років зберігає мовчання з приводу подій зі свого життя і війни в Україні, відзначила атаку росіян на українські міста і Київ 2 січня 2024 року.

На своїй сторінці в Instagram, вона опублікувала моторошні кадри наслідків ранкового обстрілу і поруч вставила емодзі у вигляді розбитого серця.

Софія Ротару підтримала українців
Софія Ротару підтримала українців / скріншот Instagram / sofiarotaru.official

Нагадаємо, раніше Ротару вирішила привітати свого сина Руслана Євдокименка і його дружину Світлану з річницею шлюбу. Син легендарної співачки з дружиною вже 30 років як живуть в щасливому шлюбі (так звана "перлове весілля").

відео дня

Раніше онук-втікач Софії Ротару Анатолій Євдокименко висловився про війну і гідність, а також поділився своїми планами на майбутнє. Спадкоємець планує побудувати музичну кар'єру в Європі.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
Софія Ротару новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Потрібні 5 кроків": Кулеба сказав, як світ може відповісти на удар РФ по Україні

"Потрібні 5 кроків": Кулеба сказав, як світ може відповісти на удар РФ по Україні

18:05 Україна
Через кілька днів може бути новий масований обстріл України - Повітряні сили

Через кілька днів може бути новий масований обстріл України - Повітряні сили

17:25 Україна
На блокпостах у Києві будуть "ловити" ухилянтів: у ТЦК підтвердили рішення

На блокпостах у Києві будуть "ловити" ухилянтів: у ТЦК підтвердили рішення

16:39 Україна
Всі головні новини

Популярне

Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз 13276

Загроза захоплення Дніпра та Одеси: РФ націлилася на нові території – прогноз

Гороскоп на завтра 3 січня 2024: Терезам - зміни на краще, Рибам - просити про допомогу 10982

Гороскоп на завтра 3 січня 2024: Терезам - зміни на краще, Рибам - просити про допомогу

Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва 6634

Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва

Росія рекордно б'є по Києву Кинджалами : їх практично неможливо збити 5390

Росія рекордно б'є по Києву "Кинджалами" : їх практично неможливо збити

Останні новини

18:27

Ситуація в Авдіївці змінилась: екс-командир "Айдару" розповів про рекордні втрати

18:27

Не виливайте рідину з-під горошку і квасолі: як її використовують хитрі господині

18:21

Якщо ви відчуваєте цей запах, каву пити не варто

18:05

"Потрібні 5 кроків": Кулеба сказав, як світ може відповісти на удар РФ по Україні

18:00

Зривати не потрібно: як усунути скрип підлоги, не розбираючи її

Ракетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертваРакетний удар РФ: у Києві горить багатоповерхівка, десятки постраждалих, є жертва
17:58

Олександр Зінченко захопив мережу милими фото з дружиною і крихітками-доньками

17:49

Дивом врятувала дитину: радниця голови облради Харкова потрапила під обстріл

17:40

Буде знову пухнастим: жінка розповіла, як легко відіпрати килимок для ванни

17:36

Роспропаганда видала дикий фейк про Залужного після атаки на Київ

Реклама
17:33

Павло Зібров вперше зізнався, через що посивів у 12 років

17:25

Через кілька днів може бути новий масований обстріл України - Повітряні сили

17:09

Ротару відреагувала на кривавий обстріл України 2 січня

17:06

Весела ілюзія для найуважніших: лише люди з "орлиним зором" знайдуть жабу

16:43

Після сепсису і реанімації: як зараз виглядає тяжкохвора Тишкевич

16:39

На блокпостах у Києві будуть "ловити" ухилянтів: у ТЦК підтвердили рішення

16:35

У Раді "дали задню": обіцяють "компромісний" проект про мобілізацію замість скандального варіанту

16:21

Росія витратила на обстріл України 2 січня близько 620 млн доларів - Forbes

16:21

Не можна 3 січня порушувати 5 заборон, щоб не почалася "чорна" смуга - прикмети

16:17

Застосували "маневр Жукова": аналітики розповіли про бої на лівому березі Дніпра

16:10

Всього за тиждень РФ може сформувати сили для нового наступу: під загрозою одна область

Реклама
16:10

Чому РФ випустила по Києву 10 ракет "Кинджал", а не 12Погляд

15:59

Похолодання відміняється: синоптик здивувала новим прогнозом погоди в Україні

15:46

"Не було часу зреагувати на їх знищення": у ЗСУ розкрили тактику росіян під час атаки

15:36

Все летить у задану ціль: у ЗСУ розповіли, навіщо росіяни б'ють по цивільних

15:33

Росіяни відкрили вогонь по фрегату "Адмірал Макаров" з берега Криму - ЗМІ

15:32

Наталка Денисенко душевно показала, як провела свята з чоловіком-воїном

15:27

Х-101, яка не долетіла до України, вбила і поранила десятки росіян: в Мережі дізналися деталі

15:09

Росія могла запустити 12 "Кинджалів", але запустила 10: розкрито важливий нюанс

14:55

Під час масованої атаки РФ у Києві загинула українська футболістка

14:44

В ці години каву пити категорично не можна: лікар назвала несподівану причину

14:42

Тарас Березовець. Масована ракетна атака на Україну: головнеВідеоблоги

14:30

"Кинджали" проходять: експерт спрогнозував цілі та пік нових ракетних ударів РФ

14:27

Зверху молот, знизу - серп: Королева з Тарзаном новорічно поностальгували по СРСР

14:26

Як швидко вивести плями вина з килима: буде як новий

14:25

Зруйнований цілий під’їзд: окупанти вдарили з авіації по Оріхову

14:15

"Міс Україна Всесвіт" у мереживах феєрично відзначила Новий рік у дорогущому Куршевелі

14:08

Мурат Налчаджиоглу познайомив доньку від Ані Лорак з новою пасією

13:55

До чого синиця стукає у вікно: чому це може означати як біду, так і приємні новини

13:48

Україна успішно відбила наймасштабнішу в світі комбіновану атаку - експерт

13:44

Як вибрати манго і як його їсти: що робити, щоб не потрапити в халепу з фруктом

Реклама
13:23

Неймовірна історія порятунку: бійця ЗСУ витягли з полону РФ за допомогою дронаВідео

12:53

"У РФ є запас ракет": експерт розповів про нові масовані атаки по Україні

12:43

"РФ відповість за кожне забране життя": Зеленський відреагував на масовану атакуФотоВідео

12:29

Китайський гороскоп на 3 січня 2024: Бику - роздратування, Дракону - нові стосунки

12:27

У Бєлгороді вибухи ракет ППО РФ: уламки вдарили по житлових будинках, є пораненіВідео

12:20

Каструля має значення: в якому посуді виходить найсмачніша картопля

12:16

Група байкерів напала на зірку "Беверлі Хіллз"Відео

12:02

"Вкрай неприємна подія": підполковник описав наслідки, якщо Захід зупинить допомогу Україні

11:34

5 продуктів, які не слід їсти перед сном

11:34

Сили ППО збили 10 "Кинджалів", 62 крилаті ракети і 35 "Шахедів" - ЗалужнийФото

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валют
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтра
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиЗакускиСалати
Мода та краса
Мода 2023Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти