Розбита і виснажена Надя Дорофєєва поскаржилася на здоров'я

Українська співачка Надя Дорофєєва почала сьогоднішній день на позитивній ноті - у своєму блозі в Instagram вона ділилася музичними успіхами: кількістю переглядів і прослуховувань її треків, а також фрагментами відео, які фанати знімають на її пісні.
На жаль, насолодитися цим повною мірою Додо не змогла. Артистка зізналася, що її підвело здоров'я.
У короткому ролику артистка розповіла, що захворіла, і показала, який вигляд має зараз - без макіяжу, фільтрів і яскравих образів. Дорофєєва була дуже виснаженою, і явно погано почувалася.
Раптова хвороба зіпсувала настрій співачці. На своїй сторінці Надя Дорофєєва залишила емодзі, що ридає, та підпис: "Радію вашим відео дуже, а от те, що я захворіла, це погано".
Хто така Надя Дорофєєва?
Надя Дорофєєва або Dorofeeva - українська співачка, авторка пісень, акторка. Колишня учасниця поп-дуету "Время и Стекло" (2010-2020); зараз виступає, як сольний виконавець. Зірковий тренер музичних проєктів "Голос країни" та "Голос. Діти".
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