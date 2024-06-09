"Коли він припинить постити фігню": Анатолій Анатоліч огризнувся на Гордона

Шоумен розкритикував діяльність журналіста.

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Анатолій Анатоліч розповів, чому йому перестав подобатися Дмитро Гордон / колаж: Главред, фото: instagram.com/gordondmytro, instagram.com/anatoliyanatolich

Український ведучий Анатолій Анатоліч критично висловився про діяльність відомого журналіста Дмитра Гордона, який, окрім своєї професійної діяльності, відомий своїм вельми специфічним почуттям гумору. Завдяки йому у Гордона утворилася велика фанатська база.

До неї свого часу належав і Анатоліч. Шоумен у своєму блозі в Instagram зізнався, що був шанувальником жартів журналіста, проте змушений був у соціальних мережах від нього відписатися.

Своє рішення Анатолій Анатоліч мотивував тим, що розважальний контент Гордона став, на його смак, застарілим і одноманітним. При цьому ведучий зазначив, що з радістю знову почне читати журналіста, коли той перестане "публікувати фігню".

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"Ви постите всілякі приколи з Viber, деякі вже дворічної давнини. Стрічка в Instagram мені така не подобається. Я відписався, в мене час відпочинку від Гордона. А мені Instagram видає його в рекомендаціях. Коли Дмитро Гордон припинить постити ось цю фігню всіляку, я знову підпишусь до вас та буду із задоволенням стежити. Мені подобаються приколи, де ви щось говорите, а не ось це, де ви постите приколи з Viber", - заявив шоумен.

Анатолій Анатоліч розповів, чому йому перестав подобатися Дмитро Гордон / instagram.com/anatoliyanatolich

Хто такий Анатолій Анатоліч? Анатолій Анатоліч (справжнє ім'я - Анатолій Анатолійович Яцечко) - український радіоведучий, шоумен, ведучий програм "Сніданок з 1+1", "Голос країни", YouTube-каналу "Зе Інтерв'юер", ранкового шоу "Ранок з Україною" та ін., повідомляє Вікіпедія.

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