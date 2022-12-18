П'яний Григорій Лепс знайшов собі нову подружку - співака спіймали на гарячому

Артист-путініст сплівся в пристрасних обіймах з відомою артисткою.

Григорій Лепс піймався на обіймах зі співачкою Славою / instagram.com/gvleps

Пропутінський співак Григорій Лепс, який виступає на підтримку війни в Україні, не вилазить зі скандалів після того, як від нього минулого року пішла дружина, з якою він прожив у шлюбі 20 років.

П'яні витівки артиста-путініста виправдовують тим, що надто сильно він сумує після розлучення, та мріє повернути собі колишню дружину.

Невідомо, як Лепсу в цьому допомагають гулянки та дебош, проте сам він, схоже, і не здогадується про свої романтичні пориви - нещодавно росЗМІ застукали його в обіймах російської артистки.

Скандальний знімок з'явився на одному з Telegram-каналів. На ньому Григорій Лепс в якомусь питному закладі зображений зі співачкою Славою - нетверезий співак обіймав її за талію, і навряд чи думав в цей момент про свою дружину.

До слова Слава (Анастасія Сланевська) нещодавно оголосила про розлучення з чоловіком після двох десятиліть шлюбу.

Григорій Лепс піймався на обіймах зі співачкою Славою / t.me/nemalahov

Нагадаємо, російський співак Григорій Лепс, який підтримав політику Путіна і масштабне вторгнення військ в Україну, влаштував скандал у Санкт-Петербурзі.

Також повідомлялося, що після того, як російський співак "путініст" Григорій Лепс і його охоронець побилися з відвідувачем одного з місцевих барів, проти нього порушили кримінальну справу. Розслідування ведуть за статтею про умисне заподіяння легкої шкоди здоров'ю з хуліганських спонукань, яка передбачає покарання аж до двох років позбавлення волі.

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