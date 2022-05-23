"Хай виступає від РФ": в мережі скандал через виступ режисера Лозниці в Каннах за російську культуру

В мережі скандал через виступ режисера Лозниці в Каннах за російську культуру/ УНІАН, Reuters

Український режисер Сергій Лозниця під час виступу на Каннському кінофестивалі у своїй промові засудив бойкот російської культури, якому та піддалася через розв’язану Росією війну проти України. Через такі заяви він зіткнувся з жорсткою критикою від своїх співвітчизників, які звернули увагу на зрадницькі меседжі, що прозвучали у промові.

Лозниця виступив перед присутніми під час вручення нагороди France Culture "за внесок у кіномистецтво". Повний текст його виступу оприлюднило видання "Радіо Свобода".

Режисер проголосив зі сцени, що він виступав проти тотальної заборони російського кіно і проти бойкоту російської культури з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну. За його словами, Каннський фестиваль опинився на "лінії фронту".

"З одного боку – ті, хто вимагає заборонити російський кінематограф, та й взагалі повністю "скасувати" російську культуру. З іншої – ті, хто проти тотального бойкоту культури", – зазначив він.

Він наголосив, що російська культура є "також і досягненням, і багатством України", а вимога її бойкотувати – "архаїчна і деструктивна".

Крім цього, Лозниця сказав, що під час війни "кожен свідомий художник повинен зберігати здоровий глузд і захищати культуру".

В Україні різко засудили промову Лозниці

З відповіддю на промову українського режисера в Каннах не забарилися на Батьківщині. Так, українська журналістка Олена Чичеріна опублікувала у Facebook допис, у якому нагадала, що Лозниця є громадянином України з білоруським походженням, який проте вихований на російській культурі. На її думку, саме з цієї причини він не може повністю проникнутися проблемами України.

Чичеріна зазначила, що раніше ставилася до таких людей толерантно, проте потім її ставлення змінилося.

"Десь із початку березня я почала їх зневажати і боятися, бо вони своєю чи дурістю, чи відсутністю гордості, чи продажністю несуть безпосередню загрозу моєму життю. Особливо гидко від тих, які із самого початку були у безпеці та уникли прямого контакту з тим, що так гаряче захищають", – зазначила журналістка.

Журналістка Чичеріна засудила заяви Лозниці в Каннах/ Скрін

Заяви Лозниці зі сцени у Каннах засудила також українська продюсерка і сценаристка Ганна Паленчук. Вона у дописі у Facebook наголосила, що промова режисера викликала у неї огиду. Продюсерка зазначила, що в режисера була можливість заявити зі сцени про безліч несправедливостей, що відбуваються зараз не тільки в Україні, а й у всьому світі, проте він обрав саме захист російської культури.

Підтримку Лозницею російської культури засудила також українська продюсерка і сценаристка Ганна Паленчук/ Скрін

Проти Лозниці виступили і багато користувачів мережі, які почали активно коментувати публікації Чичеріної і Паленчук. Загалом, вони писали наступне:

"Здавалося, що із позицією там уже давно все було зрозуміло, але добре, що хоч зараз у більшої кількості його адвокатів відкриються очі";

"Дуже гарно сказано. Міг би 100500 несправедливостей знайти, але питання пріоритетів…";

"Лозниця ніколи не вважав себе українським режисером";

"А чому ми взагалі допустили, щоб від нас виступав такий довбень? Нехай виступає від росії".

Нагадаємо, голлівудська зірка на Каннському кінофестивалі підтримала Україну чарівним синьо-жовтим вбранням. Мегазірка Голлівуду Тільда Суїнтон з'явилася на одному із заходів Каннського фестивалю в небесно-блакитній сукні і з жовтою сумкою-ридикюль.

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