"Пропагандисти біснуються від убогості": Барських висловився про свій "концерт" в Росії

Співак відреагував на нахабний фейк про свій виступ для громадян країни-агресора.
У РФ видали безглуздий фейк про Макса Барських, який з початку повномасштабної війни Росії проти України припинив всі зв'язки з країною-агресором.
Деякі росіяни ніяк не можуть пережити, що Барських від них відмовився. Так, в Санкт-Петербурзі з'явилися афіші, на яких сказано, що український співак Макс Барських нібито дасть концерт 26 серпня.
"Пропагандисти біснуються від убогості і безсилля, як зазвичай виконуючи роботу на 2 з мінусом. Порада: не зменшуйте обертів, ми запаслися попкорном і з цікавістю спостерігаємо як повільно, але вірно ви самі тягніть себе на дно!",- сказав він Макс Барських.
Раніше співачка Анна Семенович висловила свою думку про українських артистів, які більше не хочуть виступати в Росії. Вона в люті від рішення Макса Барських.
читайте такожБарських вперше зізнався, чому пішов у ЗСУ і як рятував матір з ХерсонаТакож ми повідомляли, що російська співачка Ольга Кормухіна посипала образами в бік Макса Барських, Який послав РФ слідом за кораблем.
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