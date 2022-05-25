"Позорище": Сабуров після "стусана" за кордоном через жарти про українок повернувся підкоряти РФ

Через жарти над геноцидом українців концерти коміка скасували в Ізраїлі, США і навіть у рідному Казахстані.
Концерти російського коміка Нурлана Сабурова скасували в Ізраїлі, Сполучених Штатах і в його рідному Казахстані через жарти над геноцидом українців. Після цього він був змушений повернутися в РФ і вже готується гастролювати країною-агресоркою.
В артиста-путініста уже заплановані п'ять виступів у різних російських містах на найближчий місяць. За вхід він просить у глядачів від 2 до 40 тисяч рублів, повідомляє Telegram-канал "Боже, яке кончене".
Спочатку Сабуров планує виступити у Москві, потім поїде у Тамбов, Ростов-на-Дону, Геленджик і Краснодарі.
"Сабурова "скасували" по всьому світу, тому він вирішив гастролювати в росії. Грошей менше, але публіка простіше – всі тупі жарти точно зайдуть", – йдеться у повідомленні.
У коментарях до допису про заплановані концерти Сабурова прокотилася хвиля критики в бік російського коміка. Користувачі нагадали, як той невдало "пожартував" над українкою, котра вийшла до нього сцену в закривавленій сукні, щоб привернути увагу до звірств росіян в Україні.
Ось кілька коментарів, які писали користувачі:
- "А ми тут на нього чекаємо в Україні. Вила он біля дверей стоять і теж чекають";
- "Може хоч у Білгород чи Курськ на бавовну заїдеш?";
- "Хлопчик хоче в тамбов... Той тамбов – то реально всесвіт вигрібних ям. Ласкаво просимо хлопчик ...";
- "У нього критичні дні мордою вилазять. Це його стеля";
- "Тупі жарти для тупих бузувірів";
- "Зал у Тамбові буде забитий, русня прийде поржати над місячними";
- "Позорище казахського народу";
- "Казахам соромно за цього недоказаха";
- "У Тамбові? Чудово, якраз його рівень";
- "А чому у нього на банері червоне обличчя, у нього що – місячні?".
Нагадаємо, в середині квітня Нурлан Сабуров оскандалився у США. Під час виступу до нього підійшла дівчина в білій сукні з червоними плямами, яка символізує вбитих окупантами українок. Комік не знайшов нічого кращого, як сказати: "Вибачте, це місячні?".
Після цього Сабуров поплатився за цинічні жарти про мертвих українців – за його скандальні висловлювання спочатку він позбувся заробітку в Ізраїлі і США, а потім і в його рідному Казахстані.
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