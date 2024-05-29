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ЗМІ повідомили хороші новини про здоров'я Кейт Міддлтон

Олена Кюпелі
29 травня 2024, 15:02
106
Кейт Міддлтон добре переносить лікування і хіміотерапію.
Кейт Міддлтон
Кейт Міддлтон почувається краще / колаж: Главред, фото: instagram.com/princeandprincessofwales

Після повідомлень про те, що принцеса Уельська останніми днями "гуляла" з сім'єю, продовжуючи курс профілактичної хіміотерапії, виникли деякі припущення про те, коли Кейт повернеться до офіційних зустрічей.

Як пише The Independent, хоча деякі суперечливі повідомлення припускають, що Кейт може повернутися вже восени або навіть у новому році, представники палацу і королівської сім'ї підкреслюють, що офіційна дата повернення не запланована.

Однак, за даними Vanity Fair, принцеса нещодавно "подолала" своє лікування і почувається набагато краще.

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Хто така Кейт Міддлтон

Кетрін Міддлтон або принцеса Уельська - дружина спадкоємця британського престолу принца Уельського Вільяма. Після весілля отримала офіційний титул Її королівська високість герцогиня Кембриджська Кетрін. 29 квітня 2011 року Кетрін вийшла заміж за онука британської королеви Єлизавети II і другого в черзі на британський престол, принца Вільяма. Вінчання відбулося у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, на яке було запрошено 1900 осіб. Пара виховує трьох дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту і принца Луї.

До речі, останніми роками Кейт Міддлтон набирає більшої популярності у своїх підданих, а також вплив, який, за деякими даними, дратує самого короля Великої Британії Чарльза III.

"Для мене було великим полегшенням те, що вона переносить лікування і насправді почувається набагато краще", - повідомляє видання. "Звичайно, це був дуже складний і тривожний час. Навколо неї згуртувалися всі - Вільям, її батьки, сестра і брат".

Однак, очевидно, що Кейт не поспішає повертатися до роботи і, як і раніше, зосереджена на одужанні.

Кейт Міддлтон - останні новини по темі

Додамо, королівський експерт Кеті Ніколл розповіла про те, як принцесу Кейт Міддлтон, яка шокувала світ новиною про свою хворобу на рак, підтримують найближчі.

А також інсайдери Букінгемського палацу повідомили, що під час операції Кейт Міддлтон видалили матку.

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