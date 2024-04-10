Спроба №3: Леді Гага виходить заміж - ЗМІ

Американська співачка Леді Гага, схоже, скоро одягне білу вінчальну сукню. Днями папараці зняли артистку під час прогулянки Лос-Анджелесом у стильному тотал-блек луці. Однак увагу її свіжі фото привернули не лише завдяки образу - уважні прихильники на її безіменному пальці побачили дорогоцінну каблучку з великим каменем.
Кадри, які спровокували чутки про заручини Леді Гаги, з'явилися на сайті Daily Mail. Там припустили, що прикрасу співачці подарував її бойфренд - генеральний директор Parker Group Майкл Поланскі.
З ним артистка зустрічається з кінця 2019 року. Офіційні представники пари поки не коментують, чи є каблучка прикрасою для заручин, і чи означає вона, що закохані вже готуються до весілля.
До Майкла Поланскі Леді Гага була двічі заручена: з актором Тейлором Кінні 2015 року (вони були разом 5 років), і з її агентом Крістіаном Каріно 2017 року (з ним співачка зустрічалася 2 роки).
Хто така Леді Гага?
Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Володарка премій "Оскар" (2019) і "Золотий Глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.
Голлівуд - останні новини:
Раніше стало відомо, що голлівудська акторка Анджеліна Джолі звинуватила свого колишнього чоловіка Бреда Пітта у фізичному насильстві над нею і дітьми. Судові розгляди між артистами тривають з 2016 року.
Також папараці спіймали Сандру Баллок - акторка вийшла на рідкісну прогулянку. Вона практично не з'являється в публічних місцях після смерті коханого влітку 2023 року.
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