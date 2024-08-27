Відомий український актор одружився - перші подробиці весілля

Дмитро Гирявець розповів, як проходила підготовка до церемонії, та якого сюрпризу чекає від молодої дружини.

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Дмитро Гирявець новини - Дмитро Гирявець одружився на День Незалежності / колаж: Главред, фото: instagram.com/dima_giryavets

Український актор Дмитро Гирявець у квітні зробив своїй подрузі Ірині Романчук пропозицію руки і серця. Пара вирішила не відкладати весілля, і вже в серпні, на День незалежності України, поєдналася узами шлюбу.

Про це повідомляє Новий канал. Організацією церемонії опікувалася наречена, яка здійснила неможливе - спланувати весілля своєї мрії всього за 4 місяці. "Всією організацією займалась Ірчик. Вона в мене супермегакласна. Оскільки я постійно на зйомках, взяла на себе все – від найменших до найбільших деталей. Як справжня дівчинка, науявляла собі ідеальну картинку, і їй вдалося це реалізувати. Лише за місяць! Усі лаври їй", - розповів Гирявець.

Пара зробила вибір на користь маленької церемонії в колі сім'ї та близьких друзів. Серед гостей також були колеги Дмитра по популярному серіалу "Голова".

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Після весілля актор зізнався, що він та Ірина вже замислюються про потомство, але вирішили підійти до цього питання відповідально. Втім, молодята готові і до щасливих випадковостей.

"Існує чітке розуміння про фінансову відповідальність за малечу, тому активно працюємо над цим. Але готовність є давно. Скажу по секрету: якби Іра зараз була вагітна, я був би дуже щасливий!" - зізнається Дмитро Гирявець.

Дмитро Гирявець новини - Дмитро Гирявець одружився на День Незалежності / instagram.com/novy_channel

Дмитро Гирявець новини - Дмитро Гирявець одружився на День Незалежності / instagram.com/novy_channel

Хто такий Дмитро Гирявець? Дмитро Гирявець - український теле- і кіноактор. Знімався в серіалах "Папаньки", "Жіночий лікар", "СидОренки - СидорЕнки", "Будиночок на щастя" тощо. Найвідоміша робота - Богдан у серіалі "Голова". Пише вірші та музику.

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