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Популярна бразильська модель і інфлюенсер померла в 29 років від естетичної процедури

Олена Кюпелі
11 листопада 2023, 22:22
Дівчина зважилася на не найскладнішу операцію, але щось пішло не так.
Луана Андраде померла через просту процедуру
Луана Андраде померла через просту процедуру / Колаж Главред, фото Instagram / luandradel

Бразильська інфлюенсер Луана Андраде померла після операції з ліпосакції.

За даними бразильського інформаційного агентства Globo 1, 29-річна жінка померла у вівторок у Сан-Паулу, Бразилія, після важкої легеневої емболії, через день після того, як її помістили в лікарню для "проходження естетичної процедури".

Повідомляється, що через дві з половиною години після операції Андраде "перенесла зупинку серця" і була доставлена у відділення інтенсивної терапії.

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"Пацієнтка Луана Андраде була госпіталізована в супроводі своєї сім'ї в понеділок вдень у відділення для процедури ліпосакції, яку проводив приватний хірург і анестезіолог, найняті сім'єю", — йдеться в заяві лікарні.

"Приблизно через дві з половиною години після операції у пацієнта стався різкий респіраторний напад, сталася зупинка серця, і бригада негайно реанімувала його", - кажуть медики.

У лікарні заявили, що операція була "перервана", і у Андраде "виявили масивний тромбоз", який виникає, коли тромби блокують вени або артерії.

Нагадаємо, раніше в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в "потерріані".

До того в Англії на 99-му році життя помер відомий британський артист Леслі Філліпс, якого нинішнє покоління кіноглядачів знають по озвучці важливого персонажа у фільмах про малолітнього чарівника Гаррі Поттера.

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