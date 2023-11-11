Популярна бразильська модель і інфлюенсер померла в 29 років від естетичної процедури

Дівчина зважилася на не найскладнішу операцію, але щось пішло не так.

https://glavred.net/stars/populyarnaya-brazilskaya-model-i-inflyuenser-umerla-v-29-let-ot-esteticheskoy-procedury-10516009.html Посилання скопійоване

Луана Андраде померла через просту процедуру / Колаж Главред, фото Instagram / luandradel

Бразильська інфлюенсер Луана Андраде померла після операції з ліпосакції.

За даними бразильського інформаційного агентства Globo 1, 29-річна жінка померла у вівторок у Сан-Паулу, Бразилія, після важкої легеневої емболії, через день після того, як її помістили в лікарню для "проходження естетичної процедури".

Повідомляється, що через дві з половиною години після операції Андраде "перенесла зупинку серця" і була доставлена у відділення інтенсивної терапії.

відео дня

"Пацієнтка Луана Андраде була госпіталізована в супроводі своєї сім'ї в понеділок вдень у відділення для процедури ліпосакції, яку проводив приватний хірург і анестезіолог, найняті сім'єю", — йдеться в заяві лікарні.

"Приблизно через дві з половиною години після операції у пацієнта стався різкий респіраторний напад, сталася зупинка серця, і бригада негайно реанімувала його", - кажуть медики.

У лікарні заявили, що операція була "перервана", і у Андраде "виявили масивний тромбоз", який виникає, коли тромби блокують вени або артерії.

Нагадаємо, раніше в Англії помер шотландський актор, комедіант і письменник Роббі Колтрейн (Ентоні Роберт Макміллан) - найбільше відомий за роллю Геґріда в "потерріані".

До того в Англії на 99-му році життя помер відомий британський артист Леслі Філліпс, якого нинішнє покоління кіноглядачів знають по озвучці важливого персонажа у фільмах про малолітнього чарівника Гаррі Поттера.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.