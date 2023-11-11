Популярна бразильська модель і інфлюенсер померла в 29 років від естетичної процедури

Бразильська інфлюенсер Луана Андраде померла після операції з ліпосакції.
За даними бразильського інформаційного агентства Globo 1, 29-річна жінка померла у вівторок у Сан-Паулу, Бразилія, після важкої легеневої емболії, через день після того, як її помістили в лікарню для "проходження естетичної процедури".
Повідомляється, що через дві з половиною години після операції Андраде "перенесла зупинку серця" і була доставлена у відділення інтенсивної терапії.
"Пацієнтка Луана Андраде була госпіталізована в супроводі своєї сім'ї в понеділок вдень у відділення для процедури ліпосакції, яку проводив приватний хірург і анестезіолог, найняті сім'єю", — йдеться в заяві лікарні.
"Приблизно через дві з половиною години після операції у пацієнта стався різкий респіраторний напад, сталася зупинка серця, і бригада негайно реанімувала його", - кажуть медики.
У лікарні заявили, що операція була "перервана", і у Андраде "виявили масивний тромбоз", який виникає, коли тромби блокують вени або артерії.
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