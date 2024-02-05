Українка, яка перемогла на конкурсі "Міс Японія-2024", відмовилася від титулу через роман із одруженим

26-річна модель Кароліна Шиіно (уродженка Тернополя та етнічна українка), яка перемогла на "Міс Японія-2024" і мала представляти Країну Вранішнього сонця на конкурсі "Міс Всесвіт", відмовилася від свого титулу. Як пише Kyodo News, виявляється, вона крутила роман із одруженим лікарем-японцем.
В офіційній заяві організатори конкурсу краси "Міс Японі" зазначили, що Шиіно сама висловила бажання відмовитися від перемоги, і вони підтримали її рішення. Вони наголосили, що "серйозно розмірковують про відповідальність за виникнення обурення" і принесли "глибокі вибачення" зацікавленим сторонам, включно зі спонсорами та суддями.
"Мені щиро шкода за ті величезні проблеми, які я заподіяла, і за зраду тих, хто мене підтримував", - написала сама Шиіно.
До слова, Кароліна народилася в Україні в Тернополі та переїхала до Японії у віці п'яти років, коли її мама вийшла заміж за японця.
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