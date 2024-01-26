Дівчина з Тернополя виграла 'Міс Японія': Кароліна розповіла про дискримінацію

У Японії 26-річна Кароліна Шиіно, яка народилася в Тернополі, взяла участь у конкурсі краси та отримала звання "Міс Японія". Дівчина обігнала всіх конкуренток з азіатською зовнішністю. Відео з радісною Кароліною вже розлетілося в Мережі.
Дівчина переїхала до Японії після того, як її батьки розлучилися, а мама вийшла заміж за японця. Кароліна прожила там понад 20 років і жила, як корінне населення. У неї навіть є японське громадянство.
Однак дівчину часто не сприймали як японку через її зовнішність, вона часто стикалася з дискримінацією. Дівчина була так рада перемозі в конкурсі, що вона не змогла стримати своїх емоцій і розплакалася.
"Я живу як японка, але мушу сказати, що були расові бар'єри. Було багато випадків, коли мене не приймали. Я сповнена такої вдячності, що сьогодні мене дійсно прийняли як японку", - сказала Кароліна на сцені.
Повідомляється, що після цього почалися дискусії про те, що значить бути японкою і що можна визначити як японську красу.
Дивіться відео про перемогу дівчини з України в конкурсі "Міс Японія":
Нагадаємо, раніше зірка популярного серіалу "Емілі в Парижі" Ешлі Парк, яка зіграла подружку-співачку головної героїні Емілі, розповіла, що впала в "критичний септичний шок" під час відпустки зі своїм партнером по фільму і хлопцем Полом Форманом під час новорічних канікул.
Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що американська акторка Ліндсі Лохан очікує на первістка. Актриса готувалася до пологів у Дубаї, куди приїхали її батьки та брати з сестрами.
Інші новини:
- "Показати свідомість": Коля Серга жорстко висловився про мобілізацію блогерів
- "Ви приколюєтеся": Алхім спробувала виправдатися за скандал у Хмельницькому
- Російська перешита блогерка назвала Віру Брежнєву ескортницею