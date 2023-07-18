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Стало відоме ім‘я четвертого тренера Голосу країни на 1+1 Україна

Анна Підгорна
18 липня 2023, 13:33 оновлено 18 липня, 13:34
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"Так! Я згодна": DOROFEEVA у соц.мережах показала, як їй зробили пропозицію.
Надя Дорофєєва - тренерка Голосу країни-13
Надя Дорофєєва - тренерка Голосу країни-13 / коллаж: Главред, фото: Прес-служба

Цієї осені Голос країни звучатиме в усій Європі, адже незабаром стартують зйомки нового тринадцятого сезону головного музичного проєкту. Європейський сезон, що вийде на телеканалі 1+1 Україна, покликаний підтримати український народ, який демонструє силу свого духу та талант по всьому світові.

Сьогодні було розкрито ім’я четвертого тренера нового особливого сезону Голосу країни. У одне з червоних крісел 13-го сезону сяде артистка, інфлюенсерка, яка підтримує та популяризує українську музику, культуру, мову, моду. Вона - обличчя сучасної музики та тренерка-переможниця Голосу країни-11 - DOROFEEVA.

DOROFEEVA розкрила новину в соц.мережі, записавши відеоролик, де отримує пропозицію від телеканалу 1+1 Україна стати тренером 13-го сезону. Співачка відкриває подарунковий бокс, в якому знаходиться іменна перепустка до знімального павільйону Голосу країни.

відео дня

"Так! Я згодна стати тренером нового сезону Голосу країни. Я шукаю талановитих, щирих і сміливих у свою команду", - каже DOROFEEVA.

Як каже сама артистка, минулий рік став для неї трансформаційним, відкрив нові сенси і дав старт справжній сольній кар’єрі. Нові пісні DOROFEEVA українською мовою щиро полюбили слухачі, і кожна з них ставала довгостроковим лідером топ чартів стримінгових платформ.

За часи існування сольного проєкту DOROFEEVA хіти зірки неодноразово входили до світового Shazam. Її кліпи збирають мільйонні перегляди на YouTube. Відеоролик на пісню "Думи", яка була створена спільно з ще одним тренером-дебютантом Голосу країни-13 Артемом Пивоваровим та стала справжнім народним хітом, набрав 38 мільйонів переглядів, "Щоб не було" - 17 мільйонів, "вотсап" - 8 мільйонів. Хіт "Кохаю, але не зовсім" став набирати обертів в соц. мережах ще до офіційної презентації треку.

Надя Дорофєєва - тренерка Голосу країни-13
Надя Дорофєєва - тренерка Голосу країни-13 / Прес-служба

Своїми піснями та кліпами співачка демонструє, що українська музика – сучасна, стильна, якісна і трендова. DOROFEEVA стала першою українською артисткою, яка зайняла перше місце у чарті Apple Music і протрималася там 21 день. Концертний тур Україною зібрав 17 солдаутів у 17 українських містах. Під час сольного туру, що охопив у тому числі Америку та Європу, артистка зібрала більше мільйона гривень на реабілітацію та протезування наших військових та на допомогу ЗСУ.

DOROFEEVA каже, що для неї цей сезон стане чимось особливим, адже відчуває, що сяде у крісло тренерки наче вперше.

"Я вважаю, що минулий рік оновив всіх, і для мене цей сезон – наче початок, все наче вперше. В мене немає сумнівів, що він буде найемоційнішим і найпотужнішим серед усіх сезонів, що були. І що це буде справжнє лікування та емоційна допомога для кожної української душі. Зараз відбувається становлення нової музичної ери України – я неймовірно захоплююсь нашими талантами, нашими голосами. Хочу почути та побачити у цьому сезоні глибоких сучасних виконавців, які сформують новий український шоу-бізнес", - каже DOROFEEVA.

Надя Дорофєєва - тренерка Голосу країни-13
Надя Дорофєєва - тренерка Голосу країни-13 / Прес-служба

Нещодавно DOROFEEVA підтвердила чутки щодо весілля з відомим ресторатором Мішею Кацуріним.

Нагадаємо, стали відомі імена всіх тренерів Голосу країни-13. Тренерами стали self-made артистка Юлія Саніна, зірка номер 1 в Україні - Артем Пивоваров, музичний продюсер, співзасновник лейблу ENKO Іван Клименко та обличчя сучасної музики та тренерка-переможниця Голосу країни-11 - DOROFEEVA. Ведучі сезону - Юрій Горбунов та Катерина Осадча.

Нещодавно стало відомо, що цього року у Голоса країни вперше з’явиться саундтрек, який зазвучить голосами тренерів нового сезону. Продюсером треку став сонграйтер, співзасновник лейблу ENKO та тренер-дебютант Іван Клименко.

шоу-бізнес Голос країни 1+1 Надя Дорофєєва новини шоу бізнесу Голос країни-13
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