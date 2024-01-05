Співачка Трінчер потрапила в скандал, давши рекламу депутату-фанату Московської церкви

Співачка Анна Трінчер потрапила в скандал — артистка прорекламувала у своєму розіграші скандального проросійського депутата Артема Дмитрука.

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Серед спонсорів розіграшу подарунка-автор від Трінчер виявився і скандальний нардеп Дмитрук / колаж Главред, фото УНІАН та Instagram

Відома попспівачка Анна Трінчер потрапила в скандал, коли прорекламувала скандально відомого своєю любов'ю до Московського православ'я нардепа Артема Дмитрука. На своїй сторінці в Instagram виконавиця оголосила про розіграш (так званому "гіві") автомобіля британського виробництва Rolls-Royce.

За умовами розіграшу, шанувальники Анни повинні були підписатися на сторінки 98 її друзів (спонсорів такого розіграшу) і чекати результатів.

Серед спонсорів виявився і скандальний нардеп Дмитрук. Злякавшись хейта від фоллоферів, Трінчер оперативно його видалила з цього списку.

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Нагадаємо, раніше депутат Дмитрук відкрито лобіював інтереси УПЦ (Московського Патріархату) в Україні і досить часто гнівно висловлювався на адресу проукраїнських активістів, які захищали українську мову, та подій з історії України.

Потім Дмитрук вирішив розкритикувати українських військовослужбовців. За твердженням нардепа, військові, які захищають інтереси ПЦУ ‒ "перевертні" (так само як і воєнкоми).

"Перевертні у військовій формі. Це не тільки співробітники ТЦК, а й військовослужбовці, які займаються "рейдерськими захопленнями храмів УПЦ", - саме так писав Дмитрук в соцмережах з приводу переходу регіональних єпархій МП під егіду ПЦУ.

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