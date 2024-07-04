Паризькі канікули: Потап вирушив на відпочинок із сином

Український співак і музичний продюсер Потап продовжує розвивати свій бізнес за кордоном. Цього разу артист опинився в Парижі.
Щоправда, це відрядження тепер більше нагадує відпустку, адже компанію Потапу склав його єдиний син Андрій. Разом із підлітком музикант гуляє французькою столицею, відвідує визначні пам'ятки, грає в баскетбол.
Знімками з відпочинку Потап поділився у своєму блозі в Instagram. Схоже, і батько, і син раді скористатися можливістю провести разом літні канікули.
Зазвичай фото Потапа з його закордонних вояжів нещадно критикують у коментарях, проте під знімком з його сином можна помітити здебільшого позитивні побажання.
Хто такий Потап?
Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".
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