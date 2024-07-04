Паризькі канікули: Потап вирушив на відпочинок із сином

Олексій Потапенко показав, як проводить час із сином-підлітком.

https://glavred.net/stars/parizhskie-kanikuly-potap-otpravilsya-na-otdyh-s-synom-10578131.html Посилання скопійоване

Потап новини - Потап прилетів до Парижа з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Український співак і музичний продюсер Потап продовжує розвивати свій бізнес за кордоном. Цього разу артист опинився в Парижі.

Щоправда, це відрядження тепер більше нагадує відпустку, адже компанію Потапу склав його єдиний син Андрій. Разом із підлітком музикант гуляє французькою столицею, відвідує визначні пам'ятки, грає в баскетбол.

Знімками з відпочинку Потап поділився у своєму блозі в Instagram. Схоже, і батько, і син раді скористатися можливістю провести разом літні канікули.

відео дня

Зазвичай фото Потапа з його закордонних вояжів нещадно критикують у коментарях, проте під знімком з його сином можна помітити здебільшого позитивні побажання.

Потап новини - Потап прилетів до Парижа з сином / колаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap

Хто такий Потап? Олексій Андрійович Потапенко (сценічне ім'я - Потап) - український продюсер, автор і виконавець пісень, режисер, сценарист, композитор, телеведучий, майстер спорту з водного поло, заслужений артист України (2020).Учасник і продюсер таких музичних колективів, як "Потап і Настя", "Время и Стекло", MOZGI та ін., разом із якими написав і випустив понад 300 пісень, повідомляє "Вікіпедія".

Українські зірки шоу-бізнесу - останні новини:

Раніше стало відомо, що українській акторці Наталці Денисенко стало зле на зйомках. Зірці на липневій спеці довелося зніматися в зимовому одязі, через що вона отримала тепловий удар.

Також публіцист, музикант і громадський діяч Віталій Капранов назвав винного у смерті його брата-близнюка Дмитра, який помер у квітні у віці 56 років.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред