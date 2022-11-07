"Тату, я вірю в тебе. Все переживемо": Тополя показав зворушливий малюнок своїх дітей

Тополя показав зворушливий малюнок свохи дітей / колаж УНІАН

Відомий український музикант і фронтмен попрок-гурту "Антитіла" (а нині ‒ парамедик ЗСУ) Тарас Тополя зворушив фоловерів малюнком, який для нього зробили його діти ‒ 9-річний Роман, 6-річний Марк і 2-річна Марія. Знімок малюнку він виклав на свою сторінку в Instagram.

Малювати дітям допомагала дружина Тополі, співачка Альоша.

"Вечір - двісті п'ятдесят шостий [повноцінного військового вторгнення РФ в Україну ‒ Главред]. Настрій - татове виховання. Місяць - і мамина любов. Ростуть правильні козаки", - підписав знімок співака

Дітлахи Тополі намалювали для нього великий прапор України і написали надихаючі гасла.

Тополі, малюнок / скріншот з відео

"Ромка і мама, і Марко, і Марі для тата. Слава Україні! Тато, я вірю в тебе. Ти зможеш. Покажи їм, де раки зимують. Все Буде Україна. Все переживемо. Героям слава. Смерть ворогам", - йдеться на плакаті.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя, який практично відразу після повноцінного російського вторгнення в Україну вступив в ТРО, розповів про те, як ледь не загинув у бою, коли потрапив під ракетний удар.

"Ми перебазувалися з однієї позиції на іншу, але витратили додатковий час на збір речей. В результаті ми опинилися на точці прибуття на 30 хвилин пізніше. І протягом цих хвилин на нове місце нашого базування була випущена ракета. На щастя, в ціль вона не потрапила. Вибух взяв на себе білборд на трасі. Все це сталося в 20 хвилинах від нашої нової локації, яку б просто рознесло на шматочки при попаданні", – розповів співак.

Пізніше Тополя досить жорстко висловився про артистів, які вперто не помічали російської агресії в нашій країні з 2014 року і почали називати речі своїми іменами, лише коли від російського вторгнення постраждали вони самі або їхні родини.

"Зараз спостерігаємо велику кількість лицемірства, пристосуванства артистів, які раніше паслися в Російській Федерації. У кращому випадку вони обманювали себе, що це нормально. А в гіршому - прекрасно розуміли, що Росія вже напала в 2014-му, вже окупувала Крим. Вони закривали на це очі, бо мали свої мотиви – фінансові, ідеологічні", – зазначив співак.

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