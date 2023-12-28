"Відчинила двері, отримала удар в обличчя": до Могилевської увірвалися злодії

Знаменитість зізналася, що від можливої трагедії її врятувала чиста випадковість.

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Наталя Могилевська розповіла, як пережила пограбування в 90-их / колаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Українська співачка і музичний продюсер Наталя Могилевська не з чуток знає ціну популярності. На нападки хейтерів вона реагує спокійно, адже точно знає, що це - не найгірше, що може з нею трапитися.

В інтерв'ю Дмитру Гордону артистка розповіла, що стала жертвою нападу - грабіжники увірвалися в її будинок, побили та закрили на балконі. Це сталося в 1998 році, якраз після її перемоги на "Слов'янському базарі".

Злочинці полювали за грошовою премією Могилевської, перемога якої широко висвітлювалася в пресі. Наталії вдалося врятуватися лише завдяки щасливому випадку.

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"Мене врятувало те, що я розмовляла з мамою телефоном в цей момент. Я була у квартирі. Відкрила двері, отримала удар в обличчя. Він мене потягнув, і я опинилася за секунду на балконі. Але я розмовляла телефоном, і решта, з ким він був, подумали, що я не одна вдома, вони втекли і його залишили", - розповіла співачка.

Примітно, що на момент пограбування у Наталії Могилевської не було грошового призу від організаторів "Слов'янського базару" - 6000 доларів виграшу їй не віддавали багато років. Артистка зізнається, що кругленьку суму вона отримала вже сформованою артисткою без гострої потреби в коштах.

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