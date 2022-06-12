"Їм не тісно?": Даша Астаф'єва показала соковиті форми в відвертій сукні-футлярі

Даша Астаф'єва позувала в зеленій сукні-футлярі / instagram.com/da_astafieva

Українська модель, співачка і волонтерка Даша Астаф'єва порадувала фанатів стильним і яскравим образом. Артистка знялася в рекламі українського бренду косметики, а також нагадала всім, за що її запросили зніматися в ювілейному випуску легендарного Playboy.

За час війни Астаф'єва довела, що прекрасна не тільки зовні, але і внутрішньо - з перших днів вона присвятила себе волонтерству та просвітницькій роботі.

Зараз артистці вдається частково поєднувати благодійність зі своєю колишньою роботою, результатом якої стали привабливі знімки в рамках рекламної кампанії.

Для них Астаф'єва позувала в зеленій, кольору соковитої весняної трави, сукні-футлярі на бретельках і з пікантним вирізом. Наряд на моделі ідеально підкреслює її пишні груди та тонку талію.

У коментарях були раді побачити "повернення" колишньої Даші - співачку обсипали компліментами, правда, до звичайного звеличення її тіла тепер домішалися і хвалебні оди її широкій і чистій душі:

Даша Астаф'єва позувала в зеленій сукні-футлярі / instagram.com/da_astafieva

"Красуня зовні, красуня і всередині".

"Аж картоплі захотілося..."

"Яка краса ❤️"

"Даша, ви дуже гарна україночка"

"Обожнюю Дашу!!!!❤️❤️❤️"

"Ідеальна жінка! ❤️"

"Найсексуальніша жінка світу!"

"Надійна і справжня ❤️ з повагою".

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