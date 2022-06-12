"Їм не тісно?": Даша Астаф'єва показала соковиті форми в відвертій сукні-футлярі

Артистка вміло підкреслює свою красу та грацію.
Українська модель, співачка і волонтерка Даша Астаф'єва порадувала фанатів стильним і яскравим образом. Артистка знялася в рекламі українського бренду косметики, а також нагадала всім, за що її запросили зніматися в ювілейному випуску легендарного Playboy.
За час війни Астаф'єва довела, що прекрасна не тільки зовні, але і внутрішньо - з перших днів вона присвятила себе волонтерству та просвітницькій роботі.
Зараз артистці вдається частково поєднувати благодійність зі своєю колишньою роботою, результатом якої стали привабливі знімки в рамках рекламної кампанії.
Для них Астаф'єва позувала в зеленій, кольору соковитої весняної трави, сукні-футлярі на бретельках і з пікантним вирізом. Наряд на моделі ідеально підкреслює її пишні груди та тонку талію.
У коментарях були раді побачити "повернення" колишньої Даші - співачку обсипали компліментами, правда, до звичайного звеличення її тіла тепер домішалися і хвалебні оди її широкій і чистій душі:
"Красуня зовні, красуня і всередині".
"Аж картоплі захотілося..."
"Яка краса ❤️"
"Даша, ви дуже гарна україночка"
"Обожнюю Дашу!!!!❤️❤️❤️"
"Ідеальна жінка! ❤️"
"Найсексуальніша жінка світу!"
"Надійна і справжня ❤️ з повагою".
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