Одна з дочок Брюса Вілліса показала, як зараз виглядає важкохворий актор

Скаут, одна з дочок хворого лобно-скроневою деменцією відомого голлівудського актора і продюсера Брюса Вілліса вперше за довгий час показала фото з батьком для фоловерів в Instagram.
Дочка актора на милому фото показала, як ніжно прилягла батькові на груди і усміхнено дивилася на нього, а Брюс Вілліс обережно притримував її голову.
Як зазначила Скаут, фотографія була зроблена ще в минулому році - це зараз один з найсвіжіших знімків тяжкохворого голлівудського актора, на якому можна якісно побачити, як він зараз виглядає.
Нагадаємо, у березні 2022 року стало відомо, що Брюс Вілліс важко хворий. Спочатку вважалося, що у актора афазія. Проте вже в лютому 2023 року стало відомо, що зірка бойовиків страждає від лобно-скроневої деменції. Хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків.
У теперішній час Брюс Вілліс перебуває вдома з родиною. Його рідні намагаються якомога більше часу проводити з ним. Нещодавно актор разом з дружиною Еммою Хеммінг святкував 16-річну річницю весілля.
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