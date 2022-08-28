УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Дуже чуттєво-до мурашок": Дорофєєва зворушливо заспівала хіт Кузьми Скрябіна

28 серпня 2022, 15:57

Ніжне виконання Надею Дорофєєвої улюбленого мільйонами українців хіта Кузьми Скрябіна" Спи собі сама " дуже і дуже зворушило багатьох слухачів.

Дорофєєва
Надя Дорофєєва і Кузьма Скрябін / УНІАН і Instagram

Відома співачка, колишня вокалістка гурту "Врємя і стєкло" та тренер вокального шоу каналу 1+1 "Голос країни-12" Надя Дорофєєва виступила у київському метро на концерті до Дня Незалежності зі зворушливою кавер-версією легендарної пісні Кузьми Скрябіна "Спи собі сама".

Ніжне виконання улюбленого хіта дуже зворушило слухачів. Разом з Дорофєєвою знайомі рядки співали всі присутні на концерті.

"Це було дуже чуттєво ‒ до мурашок", "Пісні Скрябіна назавжди в серці, вони доводять до сліз", "Якби Скрябін чув це, я впевнена, він був би в захваті", ‒ написали захоплені фанати Дорофєєвої.

Видео дня

Дорофєєва, коменти
Дорофєєва, коменти
Дорофєєва, коменти

Нагадавши, український попспівак Володимир Дантес (і колишній чоловік Наді Дорофєєвої) продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною-українською дизайнеркою і рестораторкою, відповідно, з колишнім чоловіком якої зараз зустрічається Дорофєєва.

До слова, сама Надя нещодавно зізналася в любові колишньому колезі по дуету" час і скло " Олексію Завгородньому (Позитиву).

Інші новини:

Надя Дорофєєва Кузьма. Скрябін новини шоу бізнесу
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

15:57

"Дуже чуттєво-до мурашок": Дорофєєва зворушливо заспівала хіт Кузьми Скрябіна

15:43

Стане причиною нещасть: три знаки зодіаку, яким категорично не можна носити діамантиВідео

15:31

Вампіри тут ні до чого: навіщо люди кладуть часник під подушку перед сном

15:18

Загроза катастрофи на ЗАЕС: з'явилася карта, які області накриє радіаційна хмараВідео

15:05

"До побачення, мій вітерець": вдівець Писанки зворушив мережу прощальним постом

Реклама
14:46

"Я щось не доганяю": Гіркін накинувся на Кадирова

14:46

Горіховий Спас 2022: дата, традиції і заборони дня

14:37

Євросоюз зіткнувся з серйозними викликами через санкції проти РФ - БоррельВідео

14:05

Найсмачніша квашена капуста за одну добу: простий рецептВідео

14:04

Ходорковський вважає українців "росіянами" і називає смерть Дугіної "трагедією"

13:46

Жителів Зеленодольська на Дніпропетровщині просять терміново залишити дачі

13:46

Ухильники або волонтери: хто з українських зірок-чоловіків виїхав за кордон і не поспішає повертатися

13:35

Копія колишнього Корольової: Тарзана почали плутати з Ніколаєвим

13:29

"Стриманий оптимізм": радник мера Маріуполя натякнув на скасування судилища над захисниками містаВідео

13:10

ЗСУ викрали в окупантів дрон за 100 тисяч грн під час зйомок пропагандистського сюжетуВідео

13:08

Виїзд чоловіків за кордон через роботу: нардеп розповів, як працюватиме єВідрядженняВідео

13:00

Гороскоп на завтра 29 серпня 2022: Ракам - борги, Дівам - небезпека, Водоліям - щастяВідео

12:10

Ремонт влетить в копієчку: чому не можна ставити ноутбук на ліжко та коліна

11:56

Російський пропагандист влаштував стендап з черепом, який нібито належить захиснику "Азовсталі"Відео

11:47

Українці мають право на компенсацію за комуналку: у Мін'юсті назвали умови

Реклама
11:39

Українська актриса швидко відхрестилася від участі в скандальному "Майстрі і Маргариті"

11:27

Гороскоп Таро на тиждень 29 серпня - 4 вересня 2022: Левам – знаки долі, Дівам – гроші, Водоліям - удачаВідео

11:19

Пекельна ніч для окупантів: у Мелітополі злетіла в повітря військова база РФВідео

11:03

Прикмети на 29 серпня: які 3 речі потрібно зробити на Горіховий спас, щоб удачу залучити в будинокВідео

11:00

Як знизити тиск: що робити з поширеною проблемою зі здоров'ямВідео

10:51

"Росіян починають принижувати": Лоза повідав, як українці "зіпсували" Європу

10:31

Для контрнаступу на Херсонщині ЗСУ потрібно втричі більше військ, ніж у ворога - генерал МарченкоВідео

10:02

Війна не триватиме до осені 2023: Жданов відповів, на скільки можуть затягнутися бойові діїВідео

09:43

Україна переможе в жорстокому армреслінгу з РФ - Джонсон

09:22

Коли прийдуть справжні холоди: з'явився детальний прогноз на зиму в Україні

09:09

Гороскоп на сьогодні, 28 серпня 2022: Тільцям - гроші, Стрільцям - хороші новини, Водоліям - сюрпризиВідео

09:01

Війна в Україні стала для Путіна провалом за всіма напрямками - ForbesВідео

08:27

Росія може добровільно вивести свої війська з України - МаломужВідео

08:21

Дефіцитна ракета, якою нас лякаютьПогляд

08:00

"Україна отримає перевагу на фронті": експерт озвучив прогноз на осінь

07:28

Десятки "двохсотих", два склади і рідкісна техніка: авіація ЗСУ знатно "прорідила" армію окупантів

06:05

Як Папа зробив подарунок МосквіПогляд

05:15

РФ може влаштувати провокації у школах: які міста під серйозною загрозоюВідео

04:30

Путін змінив цілі щодо війни з Україною і має намір захопити Донецьку область – експертВідео

03:01

Вересень 2022 буде найспекотнішим за останні 30 років - прогноз погоди на осінь в УкраїніВідео

Реклама
02:15

Як позбутися плісняви на гумці пральної машини: 3 ефективних способи, які не коштують ні копійки

01:35

Військовий експерт пояснив, чому Путін популістично намагається збільшити арміюВідео

00:51

Прикмети на 28 серпня: які 8 заборон не можна порушувати на Успіння Пресвятої БогородиціВідео

00:27

Українців змушують платити за перегляд українського футболу: причини скандалу

00:13

У мережі розповіли, як виглядала Заворотнюк під час своєї останньої публічної появи

27 серпня, субота
23:59

Потужна "бавовна" на Херсонщині: ЗСУ влупили по ворожих базах і складах з боєприпасамиВідео

23:54

ЗСУ б'ють війська РФ під Херсоном: мости розбито, ворог в істериці намагається підтягнути силиВідео

23:34

Розповніла Ріанна вийшла в світ в шкіряній мікро спідниці

23:18

"Це хороший знак": Аксьонов і його посіпаки вивозять свої сім'ї з Криму - ДжемілєвВідео

22:49

Каменських розповіла, чому не повертається Потап

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиНовини Харкова
Синоптик
Погода на серпеньПогода осіньМагнітна буряПрогноз погодиПогода на два тижні
Свята
Маковія 2022День НезалежностіЯблучний СпасВихідні у вересні
Персони
Володимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк ФейгінОлег Жданов
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяМодні зачіски
Гороскоп
Гороскоп на сьогодніГороскоп на завтраГороскоп на тижденьГороскоп тароГороскоп на серпень
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти