"Дуже чуттєво-до мурашок": Дорофєєва зворушливо заспівала хіт Кузьми Скрябіна

Ніжне виконання Надею Дорофєєвої улюбленого мільйонами українців хіта Кузьми Скрябіна" Спи собі сама " дуже і дуже зворушило багатьох слухачів.
Відома співачка, колишня вокалістка гурту "Врємя і стєкло" та тренер вокального шоу каналу 1+1 "Голос країни-12" Надя Дорофєєва виступила у київському метро на концерті до Дня Незалежності зі зворушливою кавер-версією легендарної пісні Кузьми Скрябіна "Спи собі сама".
Ніжне виконання улюбленого хіта дуже зворушило слухачів. Разом з Дорофєєвою знайомі рядки співали всі присутні на концерті.
"Це було дуже чуттєво ‒ до мурашок", "Пісні Скрябіна назавжди в серці, вони доводять до сліз", "Якби Скрябін чув це, я впевнена, він був би в захваті", ‒ написали захоплені фанати Дорофєєвої.
Нагадавши, український попспівак Володимир Дантес (і колишній чоловік Наді Дорофєєвої) продовжує підігрівати чутки про роман з Дашею Кацуріною-українською дизайнеркою і рестораторкою, відповідно, з колишнім чоловіком якої зараз зустрічається Дорофєєва.
До слова, сама Надя нещодавно зізналася в любові колишньому колезі по дуету" час і скло " Олексію Завгородньому (Позитиву).
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