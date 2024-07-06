Не написав наступну книгу: на війні загинув український письменник

Під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув український письменник, юрист і військовослужбовець Василь Паламарчук із позивним "Адвокат".
Про це на сторінці в Instagram повідомило видавництво "Книгарня є".
"Він загинув, так і не написавши наступну книгу. У 2014-2015 роках Василь Паламарчук із позивним "Адвокат" брав участь в АТО у складі 28 ОМБР. До 24 лютого 2022 року успішно займався адвокатською діяльністю. На початку повномасштабного вторгнення був розвідником-кулеметником, а вже згодом став командиром роти вогневої підтримки 206 батальйону територіальної оборони ЗСУ", - повідомляє видавництво.
Колеги також повідомляють, що Василь загинув у районі селища Нью-Йорк, коли пішов забирати своїх загиблих побратимів.
"Люди і час - це невідновлювані ресурси. Все інше можна відновити" - говорив позивний "Адвокат".
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